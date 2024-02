"Królowa przetrwania" to show stacji TVN 7, w którym 12 celebrytek trafiło do dżungli bez komórek. Udział w show wzięła m.in. Edyta Folwarska, autorka powieści oraz dziennikarka. Kobieta poznała na planie kilka koleżanek. Nie z wszystkimi jednak dobrze się dogadywała. Na ekranie mogliśmy oglądać jej konflikt z Anetą Glam. Chociaż uczestniczki były w jednej drużynie, to mocno się kłóciły. - Jesteś jak chorągiewka, jesteś atencjuszką - mówiła Folwarska do Glam. Poza kamerami konflikt celebrytek nie gaśnie.

Edyta Folwarska dodała filmik z Janoszek i Linkiewicz. Nie zabrakło uszczypliwości w stronę Anety Glam

Edyta Folwarska opublikowała na swoim profilu na Instagramie filmik z planu programu "Królowa przetrwania", na którym tańczyła z Martą Linkiewicz i Natalią Janoszek. "Ogólnie długo zastanawiałam się, czy tę rolkę wrzucić, ale jest ona dowodem na to, że nasze trio naprawdę świetnie się bawiło i trzymało razem" - czytamy w opisie. Pod postem jedna z internautek pochwaliła uczestniczki. "Jesteście chociaż sympatyczne, bo jak się patrzy na tą GG, to ręce opadają. Tak trzymać dziewczyny" - napisała. Początkowo Folwarska nie wiedziała, o kim jest komentarz. Później jednak zrozumiała, że dotyczył on Anety Glam. "Aaaa pani veganka" - napisała ironicznie Folwarska, nawiązując do "żony Miami", która jest na diecie wegańskiej. Jedna z internautek postanowiła włączyć się do dyskusji i skrytykować ostatni post Anety Glam, na którym, jej zdaniem, użyła zbyt dużo retuszu. "Nie wiem, nie widziałam. Zablokowała mnie jakiś czas temu" - napisała kolejna użytkowniczka. Wtedy do dyskusji ponownie włączyła się Folwarska. Kpiąco odpowiedziała. "Ja też mam bloka. Może za to, że botoks nie jest wegański" - napisała. Myślicie, że Glam zareaguje na te zaczepki?

Aneta Glam o Marcie Linkiewicz. "Zrobiła to dla popularności"

Aneta Glam nie może pochwalić się dużym gronem koleżanek po wyjściu z planu "Królowej przetrwania". W programie celebrytka niezbyt dobrze dogadywała się również z Martą Linkiewicz. Doszło między nimi do kłótni. Glam opowiedziała w wywiadzie z naszą reporterką, Karoliną Sobocińską, o całym zdarzeniu. - To było ohydne. (...) Ja myślałam, że ona mnie pobije - wyznała. ZOBACZ TEŻ: Aneta Glam oprowadza po luksusowej łodzi George'a. Na bogato. Pokazała, gdzie się pluska