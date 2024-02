Doda i jej partner Dariusz Pachut kilka miesięcy temu poinformowali, że nie będą relacjonować związku na swoich profilach w social mediach. Wiadomo, że na podróż z okazji 40. urodzin wokalistki udali się na rajskie wakacje. W tym czasie miała miejsce premiera perfum sygnowanych nazwiskiem piosenkarki. Dodała zdjęcie, na którym internauci wypatrzyli element, który według nich zdradza, że Rabczewska jest zaręczona.

REKLAMA

Zobacz wideo Sandra Kubicka o zaręczynach i ślubie

Doda pokazała perfumy, a obserwatorzy spekulują o zaręczynach

Ostatnie miesiące w życiu piosenkarki były intensywne. Przede wszystkim sporo koncertowała, co ma być ukoronowaniem jej wieloletniej kariery - Doda przymierza się do "artystycznej emerytury". Z okazji 40. urodzin wokalistka z partnerem, podróżnikiem Dariuszem Pachutem, udała się na odpoczynek do Tajlandii. Po powrocie zajęła się marką perfum, które wypuściła właśnie przy okazji okrągłych urodzin. Opublikowała zdjęcia na profilu marki na Instagramie. Fani od razu zauważyli pewien szczegół, który może zdradzać, że podczas wyjazdu para się zaręczyła. Chodzi o pierścionek z diamentem na palcu Dody. W komentarzach posypały się gratulacje z okazji kolejnego etapu w związku. "Gratulacje. Piękny pierścionek! Bądźcie najszczęśliwsi!", "Zaręczynowy tu widzę!", "Perfumy perfumami, ale... zaręczyny chyba były?" - czytamy pod postem. Na ten moment szczęśliwie zakochani nie odnieśli się do tych plotek. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Doda i Pachut znają swoje hasła do telefonów

Wokalistka uważa, że wiele kobiet nie szanuje tego, że jej ukochany jest w związku. Często wysyłają niewybredne wiadomości z niemoralnymi propozycjami, a nawet niecenzuralne zdjęcia. Podczas swojej autorskiej audycji w RMF FM "Dodaphone" wyznała, że zna kod do telefonu Dariusza Pachuta. Podróżnik także ma dostęp do jej komórki.

Myślicie, że jakikolwiek mój publiczny związek był barierą dla kogoś? My ze swoim partnerem mamy hasła do swoich telefonów, widzimy kto, co do nas pisze. Laski centralnie wysyłają nagie zdjęcia, propozycje randek... Do wszystkich moich partnerów, aktualnego również. Jak ja bym pokazała te screeny, zrobiła z tego całą galerię, to by było im wstyd, bo większość z nich ma też swoich partnerów

- wyznała z oburzeniem Doda. ZOBACZ TEŻ: Doda szczerze o swoim bracie. Nie chce mieć z nim nic wspólnego. Zdradziła powody

Doda i Dariusz Pachut Doda i Dariusz Pachut; KAPiF.pl