Joannę Koroniewską widzowie serialu "M jak miłość" pokochali za rolę Małgosi Mostowiak. Aktorka nie pojawia się już tak często na wielkim ekranie. Ostatnio można ją było oglądać w nowym filmie "Dziewczyna influencera". Gwiazda skupiła się na działalności w internecie, która jej świetnie idzie. Razem z mężem Maciejem Dowborem podbijają serwis YouTube zabawnymi filmikami na kanale "Dowbory Be Happy". Pracę łączą z wychowywaniem dwóch córek - 15-letniej Janiny i sześcioletniej Heleny. Aktorka, mimo że sporo prywatności pokazuje w mediach społecznościowych, na próżno szukać tam wizerunku jej córek. Nie ukrywa, że w tym temacie podjęła decyzję. O co chodzi?

Joanna Koroniewska podjęła ważną decyzję w temacie córek. Ostrzegła innych rodziców

Joanna Koroniewska w rozmowie z reporterką Jastrząb Post ujawniła, dlaczego nie zamierza upubliczniać wizerunku córek w mediach społecznościowych. Dzieci aktorki od czasu do czasu pojawiają się na jej Instagramie, jednak nigdy nie widać twarzy dziewczynek. Dodała, że decyzję o tym, czy córki chcą wejść do medialnego świata, zostawia swoim dzieciom i sama nie zamierza ich do niczego zmuszać.

One zdecydują, czy będą chciały się pokazywać. Ja nie mam takiej potrzeby, aby żyły w takim świecie, ani żeby się pokazywały. Nie jestem mamą, która czegoś nie osiągnęła w życiu i sceduje to na moje dziecko

- podkreśliła aktorka.

Koroniewska zwróciła uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt. Sama walczy z hejtem, bardzo często otrzymuje grubiańskie komentarze od internautów, którzy potrafią wytknąć jej każdy, nawet najmniejszy szczegół. Czytała o sobie, że "jest zaniedbana" czy że ma "wyglądać staro". Aktorka nie ma problemów z tym, by pokazać się bez makijażu czy zaraz po treningu. Z chamskimi komentarzami walczy, udostępniając na InstaStories personalia osób, które je napisały. Nie ukrywa, że obecność w mediach społecznościowych może odbić się na psychice osób, które są regularnie poddawane presji, nie tylko tej dotyczącej wyglądu. Przy okazji ostrzegła rodziców innych dzieci. - Jest bardzo dużo hejtu, a ja uważam, że hejt prowadzi do zaburzeń, wypadków i śmierci oraz chorób - wyznała. Więcej zdjęć Joanny Koroniewskiej z córkami znajdziecie w naszej galerii na górze strony.