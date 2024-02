Marcin Hakiel układa sobie życie u boku ukochanej Dominiki. Tancerz nie ukrywa zresztą partnerki, publikuje z nią często zdjęcia w mediach społecznościowych, a nawet zabiera ją na branżowe eventy. Okazuje się, że para myśli o sobie naprawdę poważnie. Świadczą o tym słowa samego tancerza, który Dominikę nazwał wprost swoją narzeczoną.

REKLAMA

Zobacz wideo Hakiel zaprosi Dominikę na live'y "TzG"?

Marcin Hakiel jest zaręczony? Wszystko się wydało

Marcin Hakiel już niebawem pojawi się w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie będzie partnerować Dagmarze Kaźmierskiej. Obydwoje niedawno udzielili krótkiej wypowiedzi dla "Faktu". Kaźmierska odniosła się w niej także do informacji, że jej program "Dagmara szuka męża" doczeka się drugiego sezonu. - Może Hakiela tam weźmiemy na mojego doradcę. Nie szuka męża, bo on ma już Dominikę. To nie będzie mój kandydat na męża... - powiedziała. Hakiel szybko wtrącił się do rozmowy.

Już mam narzeczoną, więc...

- dodał. - On ma narzeczoną, super dziewczyna - przyznała Kaźmierska. Hakiel chyba zorientował się, że powiedział za dużo i nerwowo się zaśmiał. - Ale ty mówisz o Conanie [synu Kaźmierskiej - red.], tak? - spytał rozbawiony. Kaźmierska natychmiast przytaknęła. - Wszyscy mamy narzeczone - dodał Hakiel, śmiejąc się.

Marcin Hakiel i Dominika na salonach. Pierwsze medialne wyjście Marcina Hakiela z nową partnerką. Fot. Kapif.pl

Marcin Hakiel i jego ukochana zrobili sobie identyczne tatuaże

Spekulacje o zaręczynach pary pojawiają się w mediach już zresztą od jakiegoś czasu. W listopadzie ubiegłego roku zakochani zafundowali sobie pasujące do siebie tatuaże, które pojawiły się na ich serdecznych palcach. Na palcu Dominiki wytatuowana jest litera "M", z kolei u Hakiela pojawiło się "D". Fani dopytywali ukochaną tancerza, czy rzeczywiście są już po zaręczynach, ale jeszcze w grudniu ubiegłego roku Dominika zaprzeczała tym doniesieniom. Być może od tego czasu sytuacja już się zmieniła? Pewne jest natomiast, że partnerka Marcina Hakiela bardzo dobrze dogaduje się z jego dziećmi. "Z synem słuchają podobnej muzyki, więc idealnie. Z córką też wszystko okej. Nie budujmy tutaj, nie wiadomo jakiej historii (...). Tam na Instagramie ktoś mi zaczął pisać, że to jest problem. Dzieci to nie jest żaden problem. Poza tym ja mam tydzień dzieci i mieszkamy sami, więc to się wszystko ułoży" - mówił w rozmowie z Pudelkiem.