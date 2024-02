Laluna ma za sobą intensywny czas. Niedawno celebrytka pojawiła się na konferencji Clout MMA, gdzie wywołała niemałą aferę. Prowadziła zawziętą dyskusję z Marianną Schreiber. Padły mocne słowa. - Jesteś jedną wielką hipokrytką i zakłamaną babą - mówiła do żony polityka Prawa i Sprawiedliwości. Później rozwścieczona Laluna uderzyła Schreiber. Do akcji wkroczyła ochrona. Ostatnio Laluna poinformowała, że znajduje się w Turcji. Powodem nie są jednak wakacje i chęć odpoczynku po głośnych aferach. Gwiazda "Królowych życia" przejdzie metamorfozę. Zrobi sobie nowe zęby.

Zobacz wideo Laluna zarzuciła Mariannie Schreiber, że nie jest pierwszą żoną swojego męża. "Stanęła za facetem, który odbywa karę więzienia"

Laluna przejdzie metamorfozę uśmiechu. Powód? Stare zęby są za duże do jej twarzy

Laluna aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na TikToku ma już ponad 370 tysięcy obserwujących. To właśnie na tej platformie celebrytka pochwaliła się planami na najbliższe dni. Wyjechała do Turcji, aby zrobić sobie nowy uśmiech. Przypomnijmy, że jakiś czas temu Laluna przeszła podobny zabieg. Teraz stwierdziła jednak, że jej zęby są zbyt duże. - Lecę ze Stambułu do Bodrum. Na nowe ząbki. To są moje ząbki i górne są za duże. Buzia mi chudnie i postanowiłam zrobić sobie bardziej naturalne, krótsze i mniejsze. Klinika jest, jak dla mnie, jedną z najlepszych w Europie - mówiła. Celebrytka zdradziła także, ile kosztuje taki zabieg. Jest tańszy niż w Polsce. - Cena takiego hollywood smile [śnieżnobiały uśmiech - przyp.red.], który kosztuje w Polsce około 60 tysięcy złotych, wychodzi tam 15 tysięcy złotych, dlatego bardzo mocno się to opłaca - mówiła. Laluna zapowiedziała, że już wkrótce nagra kolejną relację z Bodrum i zabiegu. Czekacie?

Laluna zmniejszyła żołądek. "Tęsknię trochę za jedzeniem normalnym"

Jakiś czas temu Laluna zdecydowała się na zabieg pomniejszenia żołądka, którego celem jest szybka utrata masy. Celebrytka opowiadała na Instagramie o tym, jak się czuje. - Tęsknię trochę za jedzeniem normalnym, ale ponoć to wszystko siedzi w głowie, więc dam radę. Nic mnie nie zniszczy psychicznie - mówiła na swoim profilu.