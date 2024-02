Cezary Żak ma znanego brata. Pewnie oglądaliście go w telewizji

Cezary Żak to jeden z najpopularniejszych, polskich aktorów, który od lat gra w najpopularniejszych krajowych produkcjach. Większość widzów pamięta jego aktorski popis w "Ranczu", gdzie odegrał dwie role - Piotra i Pawła Koziołów. Okazuje się, że w rzeczywistości Żak również ma brata, który od lat zajmuje się satyrą.

Cezary Żak ma znanego brata, który od lat jest komikiem

Cezary Żak to aktor przede wszystkim komediowy, choć w jego filmografii nie brakuje dramatów. Okazuje się, że 62-latek ma znanego brata ciotecznego. Chodzi o satyryka Tadeusza Drozdę, którego wielu kojarzy z programu "Śmiechu warte". Okazuje się, że mężczyźni wychowywali się razem, gdyż matka komika zmarła, gdy ten był bardzo młody. - Cezary Żak i ja jesteśmy braćmi ciotecznymi. Jego mama i moja mama to są rodzone siostry - wyjawił "Faktowi" Drozda.

Moja rodzona mama zmarła wcześnie. Potem opiekowała się, tak można powiedzieć, nami mama Czarka. I to ona była moją mamą

- wyznał satyryk w "Dzień dobry TVN". Pomiędzy braćmi ciotecznymi jest 12 lat różnicy. Obaj wychowali się w Brzegu Dolnym w województwie dolnośląskim. Sam Cezary Żak podkreśla, że niestety nie pamięta Drozdy ze swojego dzieciństwa ze względu na różnicę wieku. - A najlepsze jest to, że ja Tadeusza nie pamiętam z dziecięcych lat - opowiadał aktor w rozmowie z "Super Expressem".

Cezary Żak jest z żoną już prawie 40 lat

Aktor poznał Katarzynę Żak jeszcze w trakcie studiów we Wrocławiu. Chcieli szybko sformalizować związek, czemu przeciwni byli rodzice z obu stron. Przeprowadzili się do Sulejówka pod Warszawą, co było jedyną szansą na rozwój kariery mężczyzny. Mieli trudne początku, a na wszystko ciągle brakowało pieniędzy. Para będzie w tym roku świętować 39. rocznicę ślubu. Doczekali się dwóch córek - Aleksandry i Zuzanny. Cezary Żak opowiada o żonie w samych superlatywach - Te lata mijają, a ona jest mi jeszcze bliższą osobą. Lubimy ze sobą spędzać czas - podkreślał w "Dzień dobry TVN". Sama aktorka często mówi o tym, że ich małżeństwo jest niezwykle udane, choć, jak w każdym związku, zdarzały się kryzysy.

Mój mąż potrafi mnie zachwycić jak nikt inny. Myślę, że miłość polega na nieustannym zachwycie. A jak kochasz, to nie masz problemu z wiernością

- stwierdziła Katarzyna Żak.

