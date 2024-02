O śmierci Tomasza Komendy jako pierwszy poinformował serwis uwaga.tvn.pl. O tym, że mężczyzna nie żyje, dowiedział się dziennikarz Grzegorz Głuszak. To właśnie on był jedną z pierwszych osób, które przed laty zaczęły podejrzewać, że Komenda jest niewinny. Interwencja dziennikarza przyczyniła się także do jego uwolnienia. Za niesłuszne pozbawienie wolności Tomasz Komenda wnioskował o 18 mln zł odszkodowania i 812 tys. zł zadośćuczynienia. W 2021 roku decyzją sądu otrzymał w sumie 12 mln zł zadośćuczynienia i dokładnie 811 533,12 zł odszkodowania.

Prawnik wyjaśnia, do kogo trafią pieniądze Tomasza Komendy

Co stanie się ze spadkiem, który zostawił po sobie Tomasz Komenda? Tę kwestię skomentował mecenas Arkadiusz Skrobich w rozmowie z naTemat.pl. Prawnik tłumaczy, że kluczowe jest to, czy mężczyzna spisał testament. Jeśli go nie było, sprawa jest dość prosta. "Przy założeniu, że Tomasz Komenda nie był żonaty, spadek trafia do rodziców i potomstwa" - mówi mec. Skrobich. Dodał także, że rodzeństwo nie ma prawa do roszczeń w tym przypadku. Prawnik wyjaśnił również, że mowa jest tutaj o bardzo dużej kwocie, dlatego podział majątku odbędzie się prawdopodobnie w toku postępowania sądowego.

W przypadku postępowania sądowego sprawa powinna się zakończyć tak, że pieniądze dostanie dziecko i matka Tomasza Komendy. Można zakładać, że to będzie stosunek 50:50. Trzeba brać jednak pod uwagę, że mówimy o dużych pieniądzach, więc sprawa może okazać się rozwojowa

- zaznacza mecenas. Po wyjściu na wolność Tomasz Komenda założył rodzinę i doczekał się syna. Z medialnych doniesień nie wynika jednak, aby wziął ślub z matką chłopca. Para rozstała się po pewnym czasie, co była narzeczona Komendy potwierdziła na początku 2022 roku. Nie wiadomo także nic o ojcu Tomasza Komendy, który mógłby ewentualnie ubiegać się o spadek po zmarłym synu.

Tomasz Komenda zmarł na nowotwór

Przyczyną śmierci Tomasza Komendy był nowotwór, z którym zmagał się od wielu miesięcy. O tym, że mężczyzna jest chory, dowiedzieliśmy się wiosną ubiegłego roku, gdy jego była partnerka nagłośniła walkę o alimenty na ich syna. "W sądzie przedstawił, że ma nowotwór z przerzutami i brak szans" - przekazała wówczas. Tomasz Komenda do medialnych doniesień odniósł się dopiero na łamach książki Ewy Wilczyńskiej "Dziewczyna w czarnej sukience. Historia zbrodni miłoszyckiej", która ukazała się we wrześniu 2023 roku. Jak przyznał, rak był nieoperacyjny. "Leczę się, jestem na chemii, włosy już mi odrosły. Żyję, z tym że był rak, teraz nie ma, ale nie wiadomo, czy znowu nie wróci. Do operacji się nie nadawał" - mówił.