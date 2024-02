Magdalena Cielecka i Andrzej Chyra przez sześć lat tworzyli związek. Byli jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Relacja aktorów była jednak bardzo burzliwa. W 2008 roku ostatecznie dobiegła końca. Pomimo rozstania dawni zakochani wciąż utrzymują kontakt i starają się wspierać. Obecnie Magdalena Cielecka jest w relacji z Bartoszem Gelnerem. Kontrowersję wzbudził fakt, że mężczyzna jest o 16 lat młodszy od aktorki. Para stara się jednak nie przejmować komentarzami na ten temat. Ostatnio w sieci pojawiło się ich zdjęcie. Nie uwierzycie, kto je udostępnił.

REKLAMA

Zobacz wideo Magdalena Cielecka opublikowała nietypowe nagranie na Instagramie. Czego brakuje?

Magdalena Cielecka niechętnie pozuje z Bartoszem Gelnerem. Tym razem się skusiła. Gdzie? W poście u... byłego partnera

Pierwsze plotki o związku Magdaleny Cieleckiej z Bartoszem Gelnerem pojawiły się w 2019. Para poznała się w pracy, z uwagi na to, że występuje razem w warszawskim Nowym Teatrze. Po jakimś czasie bliska osoba z ich otoczenia wyznała anonimowo w rozmowie WP Gwiazdy, że Cielecka i Gelner "tworzą typowy włoski związek, w którym namiętność przeplata się z kłótniami". Podkreśliła, że zbliżyli się do siebie podczas pandemii. Zakochani rzadko jednak udostępniają wspólne zdjęcia. Właśnie wyręczył ich w tym... Andrzej Chyra. Były partner Cieleckiej złożył jej życzenia z okazji 52. urodzin. Mężczyzna nie omieszkał wstawić mnóstwo zdjęć aktorki do mediów społecznościowych. Na ostatnim z nich widniała kobieta wraz z obecnym ukochanym. W komentarzu podziękowała za miłe słowa, nie odnosząc się do fotografii. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner na profilu Andrzeja Chyry fot. https://www.instagram.com/andrzejchyra_official/screenshot

Andrzej Chyra poruszył temat byłej partnerki. Nie szczędził słów na temat Magdaleny Cieleckiej

Pomimo upływu wielu lat Andrzej Chyra wciąż nie zapomniał o Magdalenie Cieleckiej. Ostatnio jej temat został poruszony przez Żurnalistę. Dziennikarz zapytał, czy zdaniem aktora media przeszkadzają w relacjach romantycznych. Chyra skusił się na pewne wyznanie. - Myślę, że przeszkadzają. Media szukają sensacji. Nie miałem nawet świadomości, że to tak funkcjonowało powszechnie. Nie miałem czasu obserwować tego, co się dzieje wokół. Gdybym wiedział, może bym to lepiej rozegrał - przyznał bez wahania aktor. Szczegóły rozmowy Andrzeja Chyry z Żurnalistą znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Mężczyźni płaczą, gdy się ze mną rozstają". Cieleckiej uległo wielu amantów. Słyszy, że z ukochanym wyglądają jak "matka z synem"