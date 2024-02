Radosław Majdan chętnie pozuje na ściankach, a już w szczególności, kiedy w pobliżu znajduje się jego żona Małgorzata Rozenek-Majdan. Znany duet uświetnił swą obecnością premierę filmu o Kubie Błaszczykowskim - "Kuba". Prezenterka lśniła w srebrzystym komplecie, zaś jej mąż zwrócił na siebie uwagę nietypowym wyglądem twarzy. Postanowiliśmy skonsultować tę sprawę z makijażystką, aby sprawdzić, czy na pewno nas oczy nie mylą.

Radosław Majdan zadał szyku na pokazie filmu. Stylizację zakłócił makeup

Jasna cera Radosława Majdana podczas uroczystej premiery to efekt zbyt jasnych kosmetyków do twarzy. Nie umknęło to uwadze fanów byłego piłkarza, którzy również zaczęli zastanawiać się w sieci nad tym, co się stało z cerą Pysiuli (tak pieszczotliwie Radosława nazywa jego żona). Przedstawiliśmy tę kwestię ekspertce od makijażu. - Ze zdjęć wynika, że pan Radosław miał nałożony zbyt jasny, zbyt kryjący oraz zbyt chłodny odcień podkładu. Mężczyźni powinni być malowani półtransparentnymi podkładami, o ciepłym pigmencie (żółty/oliwkowy) - oznajmiła Julia Gonstaw w rozmowie z nami. Zatem wszystko jasne - miejmy nadzieję, następnym razem będzie lepiej!

Radosław Majdan i Rozenek są parą od kilkunastu lat. Nie uwierzycie, co powiedzieli sobie podczas jednej z premier

Obecnie widzimy tę parę na pokazach filmowych, wcześniej natomiast przychodzili na eventy osobno. Z "Vivy!" możemy dowiedzieć się o tym, jak przyszli małżonkowie zabiegali o siebie przed laty. - Jak myśmy się poznali, to nie było tak, że któreś z nas planowało, żeby ułożyć sobie życie, ale była to miłość od pierwszego wejrzenia. Ja pamiętam, jak my się spotkaliśmy na premierze. On podszedł do mnie, zaczęliśmy rozmawiać i zauważyłam, że zaczęli podchodzić fotoreporterzy. Ja mu wtedy powiedziałam: "Radosław nie podchodź do mnie, bo za chwilę będziesz moim trzecim mężem", a on do mnie: "Dobra, ja też miałem dwie żony, więc do trzech razy sztuka" - przytoczyła Małgorzata Rozenek-Majdan. Początkowe spotkania przyszłego duetu odbywały się w tajemnicy. Potem media dowiedziały się o powstaniu nowej pary polskiego show-biznesu, która dziś wciąż utrzymuje się na pierwszych stronach gazet. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

