Paulinę Sykut-Jeżynę kojarzymy z Polsatu, gdzie od dawna między innymi prowadzi pogodę i "Taniec z Gwiazdami". Prezenterka musi dbać o swój wygląd, a szczególnie o cerę, która w każdym tygodniu ma do czynienia z kolorowymi kosmetykami. Pokazała ostatnio na Instagramie, z jakich dobrodziejstw kosmetologii korzysta.

REKLAMA

Zobacz wideo Sykut-Jeżyna wspomina Hołownię w "Mam talent!"

Paulina Sykut-Jeżyna przedstawia tajniki urody. Efekt przed i po niektórych przeraził

Na początku nagrania udostępnionego przez prezenterkę widzimy ją w pełnym makijażu, później obserwujemy jak jej skóra staje się mocno zaczerwieniona. "Radiofrekwencja mikroigłowa. Nie bolało. To świetny zabieg, który sprawia, że skóra jest w doskonałej kondycji!" - napisała radośnie prezenterka. Skorzystała bowiem z popularnego sposobu na redukcję zmarszczek, blizn oraz zagęszczenie skóry. Twarz po takim zabiegu jest, jak widać zaczerwieniona, ale taki stan rzeczy szybko mija. Niektórzy obserwatorzy Sykut-Jeżyny byli zaskoczeni takim efektem. "Kiedy można wyjść do ludzi?" - zapytała jedna z obserwatorek. "Ja bym się bał. Szacun!", "Boli od samego patrzenia" - czytamy inne komentarze.

Paulina Sykut-Jeżyna o metamorfozach twarzy w polsatowskim show

Prezenterka, kiedy brała udział w "Twoja twarz brzmi znajomo", była często poddawana wymyślnym charakteryzacjom - w końcu Sykut-Jeżyna miała przypominać podczas występów światowe sławy. W rozmowie z nami opowiedziała, jak przebiegał u niej ten proces. - Byłam nastawiona na to, że to będzie wielogodzinne siedzenie na charakteryzacji i powiem szczerze, że totalnie mnie to wycisza. Nie kręcę się specjalnie. Jest to moment, kiedy zamykam oczy i wręcz odpoczywam. Staram się dać ludziom, którzy mnie oklejają komfort pracy, żeby oni mieli spokój. Jak ja jestem spokojna to wpływa na precyzję tych doklejek i w ogóle na całość. Dla mnie to jest czas na to, żeby się wyciszyć, a nawet czasami zdrzemnąć - wyznała prezenterka. Dodała także trafną uwagę. - Myślę, że kobiety mają łatwiej w "TTBZ", bo bardziej dbają o skórę niż faceci. Więc dla nas jest zupełnie naturalne, że używamy kremów, zmywamy makijaż. Dla faceta, który jest oklejany, to będzie dziwne, że ma podrażnioną skórę i że musi stosować rano taki krem, a wieczorem inny - powiedziała. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Paulina Sykut-Jeżyna o cerze KAPiF.pl