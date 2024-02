Dopiero co w połowie stycznia Wojciech Modest Amaro chwalił się, że zostanie dziadkiem. Okazało się, że w ciąży jest córka jego żony z pierwszego małżeństwa. Wiadomo, że dziewczyna spodziewa się córki, która dostanie na imię Rita. Z tej okazji rodzina wyprawiła huczne przyjęcie. "Będziemy dziadkami! To najpiękniejsze wydarzenie nowego roku. Rita, we can't wait to meet you (Rita, nie możemy się doczekać, kiedy cię poznamy - ang. tłum. red) - napisał kucharz. Teraz dowiedzieliśmy się, kiedy maleństwo pojawi się na świecie. Przypomnijmy, że z trzecią żoną były gwiazdor "Piekielnej kuchni" doczekał się dwóch synów: Gabriela i Nicolasa.

Wiemy, kiedy Amaro doczeka się wnuczki

Z Wojciechem Amaro i jego żoną Agnieszką spotkaliśmy się 20 lutego na premierze filmu "Powołany 2". A że kucharz przeszedł nawrócenie i dziś tematy związane z Bogiem i kościołem są bardzo bliskie jemu sercu, zapytaliśmy go, jak wygląda Wielkanoc w jego domu, która w tym roku wypada 31 marca. Z tej okazji usłyszeliśmy informację o jego wnuczce. Dotąd kucharz milczał na ten temat. - Czekamy na wnuczkę. Myślę, że na Wielkanoc pojawi się nowy członek naszej rodziny. To jest dla nas ogromne wydarzenie i radość. Nie możemy się już doczekać tych wspólnych chwil w większym gronie - powiedziała nam Agnieszka Amaro. - Tak właśnie jest. Nowe życie na pewno dostarczy nam niezapomnianego czasu, nowej energii i mocy - dodał jej uduchowiony mąż.

Wojciech Modest Amaro i Agnieszka Amaro pomagają znajomym, opowiadając o wierze

Od kilku lat kucharz i jego rodzina mieszkają na farmie pod Warszawą. Na terenie posesji znalazła się nawet prywatna kapliczka. Małżeństwo opowiadając o wierze, nie zawsze spotyka się z aprobatą. W 2022 roku w rozmowie z portalem weekend.gazeta.pl Agnieszka Amaro odniosła się do krytycznych opinii. - Pewnie niektórzy myślą, że Modest postradał zmysły. A przecież żyjemy w kraju, w którym wiara katolicka jest bardzo ważna. Zatem co jest dziwnego w tym, że ktoś deklaruje: jestem katolikiem? Nie stał się wyznawcą sekciarskiej religii, tylko powszechnie uznanej wiary - stwierdziła. Natomiast w rozmowie z Plotkiem Agnieszka Amaro powiedziała, że ani ona, ani jej mąż na ulicy nie spotykają się z negatywnymi komentarzami i ostracyzmem, które miałyby wynikać z mówienia o wierze. Raczej jest na odwrót. Czasem znajomi sami zwracają się do nich z religijnymi rozważaniami.

Wojciech Modest Amaro z żoną na premierze filmu 'Powołany 2'. Fot. Kapif.pl