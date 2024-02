Informację o śmierci dawnego więźnia, który niesłusznie spędził 18 lat za kratkami, przekazał mediom dziennikarz "Uwagi!" i "Superwizjera" Grzegorz Głuszak. Jaka jest przyczyna odejścia Komendy? Według natemat.pl mężczyzna zmarł w wyniku nowotworu. W internecie powstało wiele postów poświęconych pamięci zmarłego. Pożegnał go między innymi Rafał Collins, który dowiedział się o śmierci Komendy kilka godzin przed tym, jak w mediach pojawiła się informacja o śmierci 46-latka. Później wspomniała o zmarłym stacja TTV, pod której postem nie brakuje smutnych refleksji ze strony widzów. Na poruszający wpis o zmarłym zdecydował się też dziennikarz Marcin Rola.

Tomasz Komenda w poście Marcina Roli. Wspomniał o "III RP w pigułce"

Dziennikarz i krytyk medialny Marcina Rola również jest poruszony odejściem Komendy. Poświęcił zmarłemu wpis na swoim Facebooku. "Tomasz Komenda nie żyje. Mało w życiu miał dobrych chwil a ci, którzy zgotowali mu piekło, mają się doskonale i nigdy nie ponieśli konsekwencji swoich czynów. Takich historii w Polsce jest bardzo wiele, ta była najgłośniejsza. Przykre, tym bardziej że przecież stosunkowo niedawno Komenda wyszedł na wolność, długo niestety się nią nie nacieszył. Oto III RP w pigułce. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen" - napisał w mediach Marcin Rola. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

Tomasz Komenda żegnany w sieci. Fala współczucia

Przygnębiająca wiadomość o śmierci Tomasza Komendy zdążyła już obiec całą Polskę. "Tomasz Komenda nie żyje. Więcej informacji w "Expressie" o 15:45, 17:45, 19:45 i 21:45" - czytamy tuż obok czarno-białego zdjęcia zmarłego na Instagramie TTV. W komentarzach nie brakuje współczucia ze strony użytkowników serwisu. "Współczuję matce… przejść to, co ona przeszła... matko. Oby chłopak miał raj z drugiej strony. Tu nie było mu to dane" - napisała jedna z internautek. "Przykre, że tak krótko mógł się tylko cieszyć wolnością", "Wyrazy współczucia dla całej rodziny, niech spoczywa w pokoju" - czytamy wpisy pozostałych obserwatorów profilu TTV na Instagramie.