Historia Tomasza Komendy wstrząsnęła całą Polską. Mężczyzna spędził w więzieniu 18 lat w wyniku zbrodni, której finalnie nie popełnił. Wolność odzyskał dopiero w 2018 roku. Sąd przyznał mu kilka lat później 13 mln za niesłuszną odsiadkę. Pod koniec lutego 2024 roku dowiedzieliśmy się o odejściu Tomasza Komendy. Jak wspomina go jeden ze znanych biznesmenów?

REKLAMA

Zobacz wideo Zrobił film o dziejach Komendy

Rafał Collins żegna się z Komendą na Instagramie. Wzruszające słowa

"W restauracji podchodzi do nas kelner i proponuje różne wina, opowiada o nich, o tym ile leżakowały itd. Tomek spogląda na niego i mówi z uśmiechem na twarzy oraz ogromnym dystansem - na leżakowaniu to ja się akurat znam... Takiego chcę go zapamiętać, bo to był wesoły chłopak, mimo wszystko i wszystkich okoliczności dobry człowiek... Co za historia..." - napisał Rafał Collins w pożegnalnym poście. Na dołączonym zdjęciu widzimy Tomasza Komendę. Obserwatorzy Collinsa wciąż nie dowierzają w nagłą śmierć bohatera jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Polsce. Autor pożegnalnego posta po chwili od publikacji dodał jeszcze jedną informację. "Dowiedziałem się kilka godzin temu, jednak nie chciałem być pierwszą osobą, która informuje o tym opinię publiczną..." - napisał.

Tomasz Komenda dostał wysokie odszkodowanie i tyle. Rafał Collins nie krył oburzenia umorzeniem postępowania

Na początku stycznia 2024 roku pisaliśmy o tym, że wiele wątków w sprawie Komendy zostało umorzonych. Część z nich uległa przedawnieniu - chociażby kwestia możliwego przekroczenia uprawnień funkcjonariuszy, którzy wymuszali na Komendzie przyznanie się do przestępstwa. Głośno było ponadto o znęcaniu się nad osadzonym. Onet dotarł jednak do informacji, zgodnie z którymi wątki zostały umorzone 28 grudnia. Co na to mówiła wówczas prokuratura? Tłumaczyła się "brakiem znamion czynu zabronionego". Zakończenie sprawy Komendy odbiło się ogromnym echem w mediach. Rafał Collins również odniósł się do szokujących newsów na ten temat. "Farsa! Człowiek przesiedział 18 lat za niewinność, my jako podatnicy zapłaciliśmy za to 13 mln złotych. I nie ma winnych" - pisał w mediach. "Kraj może zniszczyć człowieka, który przeszedł piekło, jego bliskich i nikt za to nie odpowiada. Apelacja?" - dodał na koniec. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Tomasz Komenda nie żyje KAPiF.pl