Serena Williams odsłoniła ciało po dwóch ciążach. "Nie jest idealne"

Serena Williams to jedna z najbardziej uznanych tenisistek na świecie. Gwiazda sportu ma na swoim koncie zwycięstwa w najważniejszych turniejach takich jak Australian Open czy Wimbledon. W 2022 roku Williams zakończyła karierę, aby skupić się na życiu rodzinnym i już w sierpniu 2023 roku powitała na świecie drugą córkę. Mimo natłoku rodzicielskich obowiązków, Williams nie przestaje być aktywna w sieci i informować fanów, co u niej słychać. Niedawno wrzuciła zdjęcie w bikini, do którego zapozowała z młodszą pociechą na ręku.

Serena Williams pokazała, jak zmieniło się jej ciało po ciążach

Zdjęcie Serena Williams zostało wykonane na jachcie i widzimy na nim sylwetkę sportsmenki w całej okazałości. W opisie do fotografii tenisistka mówi o miłości do samej siebie, określając swoje ciało po ciąży jako "nieidealne". Jak zaznacza, z każdym dniem odkrywa je na nowo. "Miłość do samego siebie jest kluczowa. Uważam, że muszę przypominać sobie o tej miłości na wszystkich etapach mojego życia. W tej chwili uwielbiam to, że moje ciało nie jest idealne. Uwielbiam to, że pachnę mlekiem. Uwielbiam poznawać nową wersję mojego ciała. To zmiana, którą zdecydowanie warto ją podjąć. Zacznij więc ten tydzień ze świadomością, że jesteś kochany, a to zaczyna się od ciebie" - czytamy na Instagramie gwiazdy. Zdjęcie Sereny Williams znajdziecie pod tym linkiem.

Serena Williams wykorzystuje mleko z piersi w nietypowy sposób

Serena Williams niedawno postanowiła podzielić się z obserwatorami urokami macierzyństwa i wrzucić do sieci wideo, na którym pokazała fanom nietypową i zadziwiającą metodę na wykorzystanie mleka z piersi. Oświadczyła, że przeczytała o jego leczniczych właściwościach. Gwiazda postanowiła przetestować je na własnej skórze, ponieważ borykała się z bardzo obolałą twarzą po ostatnim opalaniu. Efektami podzieliła się w nagraniu. - Ok. Czy to dziwne? Po tygodniu stosowania mojego mleka z piersi pod oczy - zadziałało! - ogłosiła zachwycona tenisistka na TikToku. Fani wsparli Serenę Williams w komentarzach pod wideo. "Szybkiego powrotu do zdrowia", "Tak mi przykro. Nigdy nie słyszałem o tej metodzie. Genialne!" - pisali internauci.

