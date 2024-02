Filip Chajzer niewpuszczony na pokład samolotu. "Jestem ofiarą"

Filip Chajzer podzielił się z obserwatorami nietypową sytuacją. Prezenter zjawił się na lotnisku na czas, zrobił odprawę i wszystko miało iść jak z płatka, gdyby nie "mały szczegół" - nie został wpuszczony do samolotu. Jak wyjaśnił we wpisie na Facebooku, doszło do tzw. overbookingu, czyli nadsprzedaży biletów. "Ja myślałem, że to jest legenda miejska, ale właśnie pierwszy raz w życiu jestem ofiarą zjawiska overbookingu" - napisał rozżalony syn Zygmunta Chajzera.

Filip Chajzer niewpuszczony na pokład samolotu. Stał się ofiarą tzw. overbookingu. "Mam zonka".

"Masz bilet na samolot, ale do niego nie wsiadasz, bo linia sprzedała więcej biletów niż miejsc siedzących, a stojących nie ma" - tłumaczy prezenter. Overbooking występuje wtedy, kiedy linia lotnicza sprzedaje więcej biletów, niż jest ich dostępnych w rzeczywistości. Filip Chajzer wyjaśnił, jakie możliwości dostał na lotnisku. "Przemiła pani z lotniska postanowiła zagrać jeszcze w 'idź na całość' z pasażerami. Tak mieliśmy zdobyć miejsce dla mnie. Do wyboru była bramka numer jeden, czyli lot, a w bramce numer dwa spontaniczny nocleg w Warszawie. Do drugiej dopłacała jeszcze 250 'eurasów' na spontaniczną imprezę. Nikt się nie zgłosił, ja mam za to zonka i 250 'eurasów'" - czytamy na Facebooku prezentera.

Filip Chajzer niedawno rozpływał się nad Małgorzatą Tomaszewską. Wbił szpilę nowej władzy TVP

Filip Chajzer przez długi czas prowadził wraz z Małgorzatą Ohme "Dzień dobry TVN". Nic więc dziwnego, że podglądał, jak śniadaniówkę robi konkurencja. Niedawno zaskoczył wypowiedzią na temat Małgorzaty Tomaszewskiego, która została zwolniona z "Pytania na śniadanie", będąc w zaawansowanej ciąży. Prezenter pała na tyle dużą sympatią do koleżanki z branży, że pozwolił sobie na mocny komentarz odnośnie działań nowego zarządu TVP. "To jest skandal. To jest tak wspaniała dziewczyna. Ja jak ją widziałem w "Pytaniu na Śniadanie", to się rozpływałem jak kulka lodu waniliowego na szarlotce. Miód i maliny" - powiedział Filip Chajzer w rozmowie z "Faktem".