Andrzej Duda jest prezydentem RP od 2015 roku. Karierę polityczną zaczynał od zaangażowania w kampanię Komitetu Obywatelskiego. W 2005 roku rozpoczął współpracę z partią Prawo i Sprawiedliwość. Gdy Andrzej Duda działał w polityce, jego żona Agata Duda, aż do czasu, gdy jej mąż został głową państwa, pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w liceum. Jak wtedy wyglądała? Na prywatnym profilu prezydenta można znaleźć jej zdjęcie z 2012 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Układał włosy Andrzejowi Dudzie. "Daliśmy się nabrać"

Agata Duda na starym zdjęciu. Podzielił się nim Andrzej Duda

Agata Duda i Andrzej Duda są małżeństwem od 1994 roku. Odkąd polityk został prezydentem, pierwszą damę raczej widzimy w różnego rodzaju eleganckich stylizacjach. Pierwsza dama lubi nosić garsonki, proste sukienki, chociaż pokazuje się też w spodniach. Rzadko można ją oglądać w luźniejszym wydaniu, ale to też się zdarza m.in. podczas akcji sadzenia drzew. Andrzej Duda prowadzi Instagrama od 2012 roku. Jednym z pierwszych zdjęć, które opublikował, było ujęcie żony, zrobione podczas spaceru po mieście. Agata Duda ma na sobie ciemny żakiet, biały T-shirt i kolorową apaszkę. Na głowie ma okulary przeciwsłoneczne, a uwagę zwracają pomalowane na ciemny kolor paznokcie. Żona Andrzeja Dudy od lat jest wierna podobnej fryzurze.

Pod zdjęciem pojawiły się komentarze. Internauci zwracają uwagę na to, że obecnie nie widujemy Agaty Dudy w takiej wersji. "Jak miło oglądać zdjęcia pani bez protokołu dyplomatycznego, tak na luzie, jak każda Polka", "Taka fryzura pasuje", "Naturalnie" - piszą.

Na ślubie Agaty Dudy i Andrzeja Dudy doszło do niespodziewanej sytuacji

Agata Duda i Andrzej Duda niedawno świętowali już 29. rocznicę ślubu. Najpierw wzięli ślub cywilny, później zdecydowali się na kościelny. Z książki "Rodzice prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk" dowiadujemy się, że pana młodego do ołtarza poprowadziła mama. "Ich ślub był niezwykłym przeżyciem dla nas i wielkim wydarzeniem. Sakrament błogosławił w kościele Wizytek ksiądz Mieczysław Maliński, który wcześniej był spowiednikiem Andrzeja i Agaty. To on zasugerował, żeby Agatę do ołtarza prowadził jej ojciec, a ja miałam prowadzić Andrzeja. Tak też się stało" - opowiadała mama prezydenta.