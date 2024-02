Dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak, zapowiedział, że do nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" zwerbuje największe gwiazdy i słowa dotrzymał. Reprezentacja młodego pokolenia oraz znanych nazwisk w nadchodzącej edycji show jest najsilniejsza od lat. Program pojawi się w wiosennej ramówce stacji Polsatu, a premiera pierwszego odcinka zapowiedziana jest na 3 marca 2024 roku. Jedną z uczestniczek edycji jest Roksana Węgiel. 19-letnia wokalistka, która zatańczy u boku Michał Kassina, rozpoczęła już treningi, które relacjonuje fanom na Instagramie.

"Taniec z Gwiazdami". Roksana Węgiel nadaje z sali treningowej. Łatwo nie jest. "Wykończyła mnie"

19 lutego Roksana Węgiel poinformowała obserwatorów, że spędziła cały dzień na próbach do tanecznego widowiska. Piosenkarka wrzuciła zdjęcie swojego partnera z show, który był zmęczony do tego stopnia, że nie miał siły wrócić do domu. - Dobra Michał, to do jutra. Pa, dobrej nocy. Śpij dobrze tutaj na sali - powiedziała Węgiel na nagraniu. - Wykończyła mnie! Nie mam nawet sił wracać do domu! - odpowiedział szybko Michał Kassin.

"Taniec z Gwiazdami". Roksana Węgiel zatańczy z Michałem Kassinem. Już pojawiły się pierwsze plotki

Nauczycielem Roxie jest Michał Kassin, który po raz pierwszy weźmie udział w "Tańcu z Gwiazdami". Tancerz na co dzień występuje w Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie w 2022 roku zadebiutował w spektaklu "Chłopi". Kassin jest posiadaczem najwyższej tanecznej klasy "S" i członkiem kadry Polski w sportowym tańcu towarzyskim. We wrześniu miał okazję występować w programie "Rytmy Dwójki" na antenie TVP2, gdzie tańczył podczas występu jednej z gwiazd. - Roksana zatańczy z Michałem, bo to wspaniały i wszechstronny tancerz. Roxie będzie w dobrych rękach - podkreślił informator Party.pl. Internauci nie rozpisują się jednak jedynie na temat osiągnięć Kassina, ale zwracają również uwagę na atrakcyjny wygląd. Pojawiły się już pierwsze spekulacje odnośnie możliwej zazdrości partnera Węgiel, Kevina Mgleja. Będziecie oglądać nowy sezon "Tańca z Gwiazdami"?