Zapendowska ostro o Edycie Górniak. 'Nie przeczytała zbyt wielu książek'

Elżbieta Zapendowska odegrała na tyle ważną rolę w kariery Edyty Górniak, że piosenkarka zadedykowała trenerce śpiewu swoją debiutancką płytę "Dotyk". Od tego czasu upłynęło już jednak 29 lat, a relacje między paniami istotnie się zmieniły. Trenerka głosu konsekwentnie przez lata narzekała na słaby repertuar Górniak, aż w końcu równie niepochlebnie wypowiedziała się o twórczości syna gwiazdy, Allana. Słowa byłej jurorki "Idola" na tyle rozwścieczyły diwę muzyki rozrywkowej, że w jednym z wywiadów orzekła, iż lata temu "okłamała całą Polskę", że Zapendowska jest "cudownym nauczycielem wokalistyki", aby pomóc zaprzyjaźnionej wówczas mentorce zbudować nazwisko.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulla skrzywdzona słowami Edyty Górniak

Elżbieta Zapendowska miała duże nadzieje wobec Edyty Górnak

Temat Edyty Górniak w wywiadach z Elżbietą Zapendowską powraca jak bumerang. Trenerka głosu gościła niedawno w formacie "Gwiazdy Sołtysika" na kanale YouTube Świat Gwiazd. Zapytana o swoją byłą podopieczną, nie szczędziła gorzkich słów. - Ona jest kreatywna dźwiękowo. Nie przeczytała za wielu książek, natomiast ma tzw. czuja. Intuicję, która podpowiada jej, jak należy utwór wykonać. [...] Jest na pewno niebywale zdolna - oceniła. Zapendowska wyznała, że miała duże nadzieje w związku z talentem Górniak, stąd pozwalała sobie na częstą krytykę. - Trudno nie krytykować człowieka, na którego tak się liczy i czeka, żeby się stał objawieniem, żeby druga płyta była lepsza od pierwszej. [...] Okazało się, że tak nie jest - powiedziała.

Elżbieta Zapendowska o "szpilach" i niewdzięczności Edyty Górniak

Elżbieta Zapendowska odniosła się również do "szpil" Edyty Górniak. Jak przyznała, to zachowanie zwyczajnie ją bawi. - Ona mnie strasznie obgadywała, okłamała całą Polskę, że ja jej nie nauczyłam śpiewać. [...] Śmieszy mnie to, bo po latach doświadczeń myślę sobie, ze jeśli ktoś jest wybitnie zdolny, to wystarczy mu wskazać kierunek [...] Ludzie na ogół wykorzystują takie sytuacje, a ona ich nie wykorzystała - twierdzi Zapendowska. Trenerka głosu zwróciła także uwagę na to, że Górniak zawsze była po prostu niewdzięczna. - Zawsze była krnąbrna i nie doceniała tego, jak ludzie potrafili czasem dla niej zrezygnować z urlopu, żeby coś zrealizować, ona ich obrażała, robiła fochy. To wszyscy o tym wiedzą i tak ją ludzie kochają. Niech ją dalej kochają, bo ona potrzebuje miłości - skwitowała.

Edyta Górniak w nowej fryzurze. Przeszła spektakularną metamorfozę Fot. KaPiF.pl