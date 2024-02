Lewandowska nagrywała Laurę w domu. Tego fragmentu posiadłości jeszcze nie pokazywała

Anna i Robert Lewandowscy przeprowadzili się do Hiszpanii w 2022 roku, wcześniej przez osiem lat mieszkali w Niemczech. Wszystko przez kontrakt piłkarza z klubem FC Barcelona. Postanowili kupić dom, a trenerka fitness chętnie dzieli się wnętrzami. Tym razem pokazała w social mediach niewidziany wcześniej fragment posiadłości.

Anna Lewandowska pokazuje niewidziany wcześniej fragment domu

Żona najpopularniejszego polskiego piłkarza chętnie dzieli się fragmentami z życia codziennego ze swoimi obserwatorami. Na InstaStories opublikowała filmik, na którym możemy zobaczyć część domu, której nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Wszystko pokazane jest z perspektywy Lewandowskiej, która siedzi na dużej kanapie w jasnym odcieniu, którą sprawne oko fanów już wcześniej mogło wypatrzyć. Całość dopełniają ozdobne poduszki. Na nagraniu widać młodszą córkę małżeństwa, Laurę. Dziewczynka bawi się wózkiem dla lalek. Na jasnej, beżowej ścianie wisi drewniana, pozioma komoda. Na półkach widać ułożone książki i pudło, a reszta to szafki z drzwiami. Na środku postawiono ozdobną, suszoną trawę i fikuśną, czarną rzeźbę. Wszystko prezentuje się nowocześnie, tak jak cała hiszpańska posiadłość małżeństwa.

Lewandowska jeszcze tego fragmentu domu nie pokazywała. Jak wygląda posiadłość w Hiszpanii instagram.com/annalewandowska

Anna Lewandowska chętnie pokazuje dom w Hiszpanii

Niedawno cała rodzina rozpoczęła życie w słonecznej Hiszpanii. Anna Lewandowska czuje się tam doskonale i rozwija kolejne biznesy. Nieruchomość mają pod miastem, w malowniczej, turystycznej miejscowości Sitges. Zdecydowali się na ten ruch, by nie żyć w zatłoczonej Barcelonie. Posiadłość urządzona jest w nowoczesnym stylu, a przestrzeń jest jasna. Na ścianach znaleźć można wiele modernistycznych grafik. W środku znajdziemy też sporo dodatków w stylu boho, które ocieplają wnętrze. Większość mebli zrobiono z jasnego drewna, które doskonale wpasowuje się styl domu. Posiadłość ma przeszklone drzwi, z których rodzina ma widok na piękny ogród. To sprawia, że przestrzeń jest świetnie doświetlona. Nie zabrakło również tarasu i basenu, z którego chętnie korzystają córki pary. Całość wykończona jest w kolorach beżu, bieli i szarości. Przebija się także czarny marmur, który nadaje całości charakteru. To piękne, przestrzenne miejsce, którym Lewa chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

