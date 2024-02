Luna, czyli Aleksandra Katarzyna Wielgomas, wystąpi na Eurowizji z piosenką "The Tower". Wokalistka od dziecka uczy się śpiewu. Kształciła się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim. Ma na koncie także występy w chórze Artos im. Władysława Skoraczewskiego w warszawskim Teatrze Wielkim. Początkowo występowała pod imieniem i nazwiskiem, jednak w 2020 roku zmieniła pseudonim na Luna. Po tym, jak okazało się, że piosenkarka będzie nas reprezentować w Eurowizji, internauci od razu zaczęli szukać informacji na jej temat. Wygląda na to, że jest ona córką Andrzeja Wielgomasa, właściciela Dawtony, produkującego wszystkim znane keczupy i inne przetwory.

Luna jest córką założyciela Dawtony? Niewiele mówi o rodzinie, ale jedno zdradziła

Luna chroni życia prywatnego, jednak w jednym z wywiadów wyznała, że to nie rodzice pchali ją w kierunku muzyki. - To nie rodzice posłali mnie do szkoły muzycznej. To ja sama bardzo tego chciałam i poprosiłam ich o to. Właściwie mogę powiedzieć, że wymusiłam to na moich rodzicach - mówiła w wywiadzie dla portalu Echa Dnia. Wiele wskazuje na to, że mają oni rodzinny biznes, markę Dawtona, producenta keczupów, sosów czy przecierów. Jej kapitał zakładowy to w zaokrągleniu 305 mln zł. Założycielem firmy jest Andrzej Wielgomas, a obecnym prezesem Paweł Wielgomas. W zarządzie zasiadają także Danuta, Tomasz i Piotr Wielgomas.

Można byłoby powiedzieć, że to tylko zbieżność nazwisk, jednak Luna w wywiadzie dla MUZOtok potwierdziła, że jej ojciec ma na imię Andrzej i dodatkowo to, że ma trzech braci. - Mój tata ma na imię Andrzej, więc mam podwójne święto - mówiła przy okazji rozmowy o wróżbach andrzejkowych.

Luna śpiewała na imprezie organizowanej przez firmę Dawtona

To jednak nie wszystko. Łatwo dotrzeć do informacji w sieci, że Luna w 2022 roku zaśpiewała podczas "Święta Słodkiej Kukurydzy". To wydarzenie było organizowane właśnie przez firmę Dawtona w podwarszawskich Markach. Sama Luna nie komentuje tych doniesień. Portal Plejada wysłał zapytanie do menadżerki piosenkarki, która nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła tym informacjom. Podkreśliła jednak, że Luna chroni swoją prywatność.