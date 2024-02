Grzegorz Damięcki to polski aktor teatralny i filmowy. Jest synem zmarłej reżyserki i senatorki kilku kadencji, Barbary Borys-Damięckiej. Ojcem Grzegorza jest natomiast aktor Damian Damięcki. Nie wszyscy wiedzą, że jego druga żona to popularna śpiewaczka operetkowa. Grzegorz Damięcki ma naprawdę znaną macochę.

Wybranką serca Damiana Damięckiego jest Grażyna Brodzińska. Ich początki nie były jednak łatwe

Okazuje się, że drugą żoną Damiana Damięckiego jest Grażyna Brodzińska. Małżeństwem są od lat, chociaż początki wcale nie były obiecujące. Wpadli na siebie przed autobusem, który miał odwieźć ich na jeden z koncertów. Aktorowi piękna nieznajoma od razu wpadła w oko. Jej serce było jednak wówczas zajęte. Damięcki stwierdził jednak, że będzie czekał "tak długo, jak będzie trzeba". Ich pierwsza randka nie należała jednak do udanych. "Zabrał mnie do kina na beznadziejną komedię francuską. Potem na kolację, z ohydnym striptizem. A gdy mnie odprowadził, nie wpuściłam!" - wyznała Grażyna Brodzińska w rozmowie z "Super Expressem". To jednak nie zniechęciło Damiana Damięckiego do starania się o względy wybranki serca. "Wystawałem przed domem, na schodach, pod drzwiami. Mój pies był mi w tych staraniach bardzo pomocny. Ona uchylała drzwi, pies wbiegał, a ja za nim" - wspominał.

Grażyna Brodzińska i Damian Damięcki od lat są parą Grażyna Brodzińska i Damian Damięcki od lat są parą. Fot. KAPiF

Grzegorz Damięcki przyjaźni się ze swoją macochą

Damian Damięcki dopiął swego i z Grażyną Brodzińską od lat tworzą szczęśliwą parę. Dużo czasu zajęło jednak, żeby stanęli razem przed ołtarzem. Od lat wspierają się także w kwestiach zawodowych. Grażyna Brodzińska wyznała, że mąż jest autorem wielu tekstów piosenek z jej płyt. Uszył jej nawet jedną z koncertowych kreacji. Para nie doczekała się własnych dzieci, ale wspólnie wychowywali syna aktora z poprzedniego małżeństwa. Gdy Grzegorz Damięcki poznał swoją macochę miał 16 lat i był dość zbuntowanym nastolatkiem. To jednak nie przeszkodziło mu w tym, żeby nawiązać dobre relacje z Grażyną Brodzińską. Mają ze sobą bardzo dobry kontakt, a nawet można powiedzieć, że są przyjaciółmi.

Grzegorz Damięcki przyjaźni się ze swoją znaną macochą Grzegorz Damięcki przyjaźni się ze swoją znaną macochą. Fot. KAPiF