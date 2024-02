Aleksandra Popławska jest jedną z najbardziej utalentowanych polskich aktorek. Występuje nie tylko na szklanym ekranie, rozwija swoją karierę także na deskach teatru. Gwiazda "Szadzi" nie jest jedyną osobą w rodzinie, która zajmuje się aktorstwem. Jej siostra, Magdalena Popławska również wykonuje ten zawód. To jednak nie wszystko. Ukochany artystki również działa w tej branży.

Aleksandra Popławska ma siostrę aktorkę. Jej mąż także jest dobrze znany

Siostry Popławskie od dziecka planowały związać swoją przyszłość z aktorstwem. W rozmowie z "Vivą!" Aleksandra zdradziła, że zachęcała je do tego mama, która w młodości sama miała takie marzenia. - Pchała nas w ten zawód, bo sama chciała być aktorką. Niestety jej ojciec, górnik, nie pozwolił jej na to - opowiadała. Pomimo wspólnych zainteresowań i ambicji, siostry nie zawsze się dogadywały. Na szczęście, z czasem uległo to zmianie.

Prywatnie jesteśmy różne, ale z wiekiem te granice się zacierają, coraz więcej rzeczy nas łączy. Obydwie kochamy zwierzęta, mamy fantastyczne córki, dużo jest punktów, które nas łączą - wyznała Aleksandra w rozmowie z "Co za tydzień".

Magdalena Popławska jest znana z takich produkcji, jak "Diagnoza", "Jestem mordercą", "Zielona granica" czy "Osiecka", gdzie zagrała tytułową rolę. Do najbardziej znanych filmów i seriali z udziałem Aleksandry należą z kolei "Wataha", "Listy do M. 5" czy "Kobiety mafii". Siostry wystąpiły razem w "Szadzi", serialu kryminalnym opartym na motywach powieści Igora Brejdyganta. Co ciekawe, w produkcji pojawili się także Dariusz Chojnacki, kuzyn Popławskich oraz Marek Kalita, mąż Aleksandry. - To jest rodzinny serial. Fantastycznie się z nimi gra, bo moja rodzina jest bardzo utalentowana - żartowała aktorka we wspomnianym wywiadzie.

Aleksandra Popławska jest żoną Marka Kality. Parę dzieli 18 lat. Niedawno wzięli sekretny ślub

Aleksandra Popławska od wielu lat związana jest Markiem Kalitą, aktorem i reżyserem, znanym między innymi z "Na Wspólnej". Para ma nastoletnią córkę, Antoninę. Zakochanych dzieli 18 lat, jednak artystka przyznała, że nie odczuwa różnicy wieku. - Ani tego nie czuję, ani nie widzę, bo Marek młodo wygląda, dba o siebie i o kondycję. Dużo nas łączy. Przede wszystkim śląska dusza. Myślę, że są to ludzie bardziej otwarci na świat, serdeczni. A dzięki temu, że mamy bliskich w jednym miejscu, nie ma dylematu, gdzie spędzać święta - wyznała na łamach magazynu "Pani". Jakiś czas temu para postanowiła zalegalizować związek. Ceremonia miała być utrzymana w tajemnicy, jednak wygadał się jeden ze znajomych małżonków. - To sprawa prywatna, ale, jak widać, ktoś z mojego otoczenia bardzo chciał się podzielić tą informacją. No cóż, trzeba zweryfikować przyjaciół - skomentowała sprawę Popławska w rozmowie z Plejadą.

