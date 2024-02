Małgorzata Rozenek-Majdan w 2022 roku zamieszkała z rodziną w pięknej willi na Wilanowie, która ma aż 300 metrów kwadratowych. Nie kupiła jej jednak. Posiadłość, która ma basen na dachu, cztery sypialnie, pięć pokoi i działkę o powierzchni 765 metrów kwadratowych, przez wiele lat należała do Wojciecha Modesta Amaro i jego żony Agnieszki. Teraz słynni małżonkowie prowadzą farmę pod Warszawą i z domu wynajmowanego przez gwiazdę TVN nie czerpią żadnych profitów. Opowiedzieli nam o tym, gdy spotkaliśmy ich w jednym z warszawskich kin na premierze filmu "Powołany 2". Przypomnijmy, że media donosiły, że prezenterka miesięcznie za wynajem domu płaci aż 30 tys. zł.

Zobacz wideo Rozenek porównuje hejt do niechcianego prezentu

Agnieszka Amaro: "Mamy teraz piękniejszy dom"

Małgorzata Rozenek-Majdan specjalnie nie kryje swojej prywatności. Dom, w którym obecnie mieszka, można często podziwiać w jej mediach społecznościowych. Jak reaguje na to Agnieszka Amaro, która w tej willi spędziła wiele radosnych chwil, a którą przecież projektował jej mąż? Czy kręci się jej sentymentalna łezka w oku i pojawia tęsknota? Odpowiadając na to pytanie, żona Wojciecha powiedziała przy okazji, że odcięła się od tamtego domu grubą kreską w momencie, gdy go sprzedała. Od niedawna willa znowu wystawiona jest na sprzedaż, ale już nie przez jej rodzinę.

Nie tęsknimy za tym dawnym warszawskim życiem i naszym starym domem. Jesteśmy na innym etapie. Natomiast Małgorzata nie wynajmuje już od nas. Tamten dom jest od jakiegoś czasu kupiony przez kogoś innego. Ale cieszę się, że Małgosia jest taka szczęśliwa w naszym byłym domu. Widzę, że jest pełna euforii, że dzieci są tam szczęśliwe, biegają zadowolone, więc niech im się wiedzie tam dobrze i mieszka jak najdłużej i jak najlepiej. To nasze przesłanie, bo każdemu dobrze życzymy. My mamy teraz według mnie piękniejszy, większy dom, więc nie ma czego żałować

- wyznała Plotkowi Agnieszka Amaro.

Do rozmowy wtrącił się też towarzyszący żonie w kinie, znany kucharz. - Nie jesteśmy osobami, które patrzą wstecz i rozpamiętują przeszłość i ją analizują. Zostaliśmy powołani przez pana Boga do innego życia. To nowe życie świetnie się nam układa, bardzo dobrze się w nim czujemy i cieszymy się, co przynosi każdy dzień. Dom to tylko coś materialnego - podsumował Wojciech Amaro.

Budowa jej domu idzie jak krew z nosa

Wynajmowany dom Rozenek to przystań tymczasowa, w którym chce mieszkać tylko kilka lat. Prezenterka ma kupioną działkę w Konstancinie, na której ma stanąć w końcu jej własny dom. Przeciągające się formalności i pozwolenia opóźniły jego budowę. Do tego doszła inflacja, która spędza jej sen z powiek. - To, co się dzieje w budownictwie, w materiałach... Ceny to jest kosmos. Ceny dotyczące kamienia, armatury, takich rzeczy, teraz możesz dokładnie pomnożyć razy dwa. To jest ogromny wysiłek. Też jest ogromny problem z dostępnością materiałów. Jeśli kiedyś czekałeś na coś trzy miesiące, to teraz musisz czekać sześć i jeszcze nie wiadomo, czy przyjdzie to, czego chcesz - opowiadała Małgorzata Pudelkowi. Dużo zdjęć z willi, która kiedyś należała do Amaro, znajdziesz w galerii na górze strony.

Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną Małgorzata Rozenek-Majdan w walentynki, https://www.instagram.com/m_rozenek/