Irena Santor to jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. W tym roku będzie obchodzić 90. urodziny. Karierę zakończyła już kilka lat temu. Niedawno media obiegła niepokojąca informacja o stanie jej zdrowia, gdyż wokalistka trafiła do szpitala. Okazało się, że był to zaplanowany zabieg. Santor opowiedziała, jak się czuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Irena Santor na odsłonięciu muralu Ireny Kwiatkowskiej

Irena Santor zdradziła, jak się teraz czuje

Choć piosenkarka zakończyła swoją karierę w 2021 roku, chętnie pokazywała się na wydarzeniach kulturalnych. Podkreślała, że nadal czuje się naprawdę dobrze, ale nie ma już siły na koncertowanie z pełnym repertuarem. 19 lutego w mediach pojawiła się informacja, że Irena Santor trafiła do szpitala, co zaniepokoiło fanów. Okazało się jednak, że 89-latka stawiła się na planowanej operacji usunięcia złogów minerałów z nerek. "Super Express" dotarł do osoby z otoczenia gwiazdy, która uspokajała. - Operacja była zaplanowana. Wszystko przebiegło pomyślnie. Irenka już odzyskuje siły i czuje się coraz lepiej - wyznał anonimowy rozmówca. Teraz tabloid porozmawiał z samą Ireną Santor. Kobieta opuściła już szpital.

Odzyskuję już siły. Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy i przyjaciół, na których zawsze mogę liczyć. Zamierzam jeszcze długo cieszyć się życiem, a zbliżająca się wiosna napawa mnie radością

- powiedziała, a jej rozmówca podkreślił, że Santor miała silny głos przez telefon, co może napawać optymizmem. Wokalistka nie może się doczekać, aż będzie mogła spacerować i cieszyć się każdą chwilą spędzoną ze znajomymi.

Irena Santor zmagała się z nowotworem. Namawia kobiety, by się badały

Gwiazda często podkreśla, że cieszy się dobrym zdrowiem, ale nie zawsze tak było. W 2000 roku zdiagnozowano u niej nowotwór piersi. Postanowiła podzielić się doświadczeniem z portalem Styl.pl. - Natychmiast pobiegłam do Centrum Onkologii na Ursynowie, wpadłam do ponurego, opustoszałego gmachu - akurat był Wielki Czwartek - i narobiłam rabanu: "Mam zły wynik, proszę mnie natychmiast zoperować". Biopsja wykazała, że to niezłośliwy guzek - wyznała w szczerym wywiadzie. Dzięki szybkiej reakcji, operacja Santor zakończyła się sukcesem. Wokalistka szybko wróciła do zdrowia. Od tego czasu piosenkarka namawia kobiety, by regularnie się badać, bo szybka diagnoza to większa szansa na wyleczenie.

Irena Santor Irena Santor, Fot. Rafał Mielnik / Agencja Wyborcza.pl