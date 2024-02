Już za chwilę rusza nowy sezon "Love Island". Tegoroczna edycja kręcona będzie w zupełnie nowej willi w Hiszpanii. Karolina Gilon niedawno zdradziła datę premiery pierwszego odcinka. "4 marca wracamy do was" - napisała prowadząca na InstaStories. Co słychać u gospodyni programu? Jakiś czas temu Gilon przyznała, że jest szczęśliwie zakochana, a uczucie między nią a jej partnerem zrodziło się zupełnie niespodziewanie. - Nigdy w życiu nie spodziewałam się, że będzie moim partnerem. Nigdy na niego nie patrzyłam w ten sposób. Zawsze się po prostu lubiliśmy. Wyszło później tak, że się w sobie zakochaliśmy. Na fundamencie koleżeństwa można zbudować bardzo fajną i dojrzałą relację - wyznała w rozmowie z Pudelkiem. W sieci od razu zaczęto spekulować, kim jest nowy ukochany celebrytki. Na wyniki śledztwa internetowych "detektywów" nie trzeba było długo czekać. Wiele wskazuje na to, że wybrankiem Gilon jest jeden z uczestników "Love Island". Właśnie pokazali się na wspólnym zdjęciu.

REKLAMA

Zobacz wideo Warnke ma na Instagramie zdjęcia z byłym mężem. "Piotrek jest mi szczególnie bliski"

Karolina Gilon na zdjęciu z nowym ukochanym? Wszystko na to wskazuje

Fani Karoliny Gilon są przekonani, że gospodyni "Love Island" spotyka się z Mateuszem Świerczyńskim z siódmej edycji programu. Niedawno zdradziła ich relacja na InstaStories, gdzie oboje pozowali w tym samym miejscu na Malediwach. Mateusz w programie stworzył relację z Sandrą Dorsz, ale po zakończeniu show ich drogi się rozeszły. W rozmowie z Pudelkiem Gilon podkreśliła, że jest pewna, że jej związek pokona wszelkie przeciwności losu. - Wiem, że przetrwamy wszystko. (…) Sami jesteśmy zaskoczeni, że się w sobie zakochaliśmy. Jesteśmy w szoku. To była prawdziwa strzała Amora - wyznała. Na InstaStories Karoliny i Mateusza właśnie pojawiło się wspólne zdjęcie. Razem z przyjaciółmi wybrali się na kręgle. Jak na razie żadne z nich oficjalnie nie potwierdziło relacji. W rozmowie z nami Gilon podkreśliła, że nie lubi publicznie epatować prywatnością. - Ja nigdy nie chciałam jakoś tak mocno publikować związku. Zawsze mi się to źle kojarzyło, że zaraz coś się rozpadnie albo zaraz zacznie ktoś coś gadać - wyznała.

'Love Island'. Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński są razem? Jest dowód 'Love Island'. Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński są razem? Jest dowód; fot. instagram.com/karolinagilonofficial; mateuszswierczynski

Karolina Gilon o internetowych "detektywach". "Jestem w szoku"

Internauci są przekonani, że Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński są parą. Zdradziły ich identyczne zdjęcia w mediach społecznościowych. Co na to sama zainteresowana? W rozmowie z nami Gilon wyjawiła, co sądzi o internetowych "detektywach". - Ja jestem w ogóle w szoku, że ludzie są takimi wyspecjalizowanymi detektywami. Tutaj odbicie w okularach, tutaj coś na ujęciu, jakieś screeny. Ja jestem w szoku po prostu, bo ja na co dzień nie myślę o tym, że jestem kimś znanym. Ja wiem, że ja nagrywam dużo rzeczy, ale ja się nie skupiam na tym, że ktoś jutro z tego wywęszy jakieś rzeczy i historie - wyznała w rozmowie z Plotkiem. Jak myślicie, Gilon i uczestnik siódmej edycji "Love Island" są parą?