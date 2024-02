Alicja Bachleda-Curuś lata temu postanowiła zamieszkać w Stanach Zjednoczonych, co miało pozwolić jej na podbicie Hollywood. Niestety, kariera aktorska nie potoczyła się po jej myśli. Największy szum w amerykańskich mediach zrobiła, gdy związała się ze znanym aktorem Colinem Farrellem. To właśnie on jest ojcem Henry'ego Tadeusza. Okazuje się, że syn pary jest już milionerem.

Syn Alicji Bachledy-Curuś może pochwalić się majątkiem

Choć aktorka nie zrobiła wielkiej kariery, ma na swoim koncie kilka filmów, w których zagrała - zarówno polskich, jak i zagranicznych. Największą sławę medialną przyniósł jej jednak związek z Colinem Farrellem, który do dziś gra w wielu głośnych produkcjach, m.in. "Duchy Inisherin" czy "Batman". Aktorzy byli razem od 2008 do 2011 roku. Owocem ich relacji jest syn Henry Tadeusz, który w tym roku skończy 15 lat. Henry jest oczkiem w głowie rodziców. Zaliczył także występ na rozdaniu Oscarów, gdzie pojawił się u boku ojca i swoją obecnością wzbudził niemałą sensację. Henry nie jest gwiazdą filmową (jeszcze?), to już zarobił.

Mimo że Henry nie gra w żadnych filmach i wiedzie życie przeciętnego nastolatka, to jego majątek jest wyceniony na sumę w wysokości miliona dolarów

- ocenili dla portalu Shownews.pl eksperci. Majątek Bachledy-Curuś jest również wyceniany na około milion dolarów. Jeśli chodzi o ojca, Colina Farrella, ma on znacznie więcej na koncie. Mówi się, że aktor zgromadził 80 milionów dolarów, a niedawno kupił posiadłość wartą prawie sześć milionów dolarów.

Alicja Bachleda-Curuś ma majętną rodzinę

Majątek rodziny Bachledy-Curuś wyceniany jest na ponad miliard złotych. Już przed wojną byli w posiadaniu wielu ziem na terenie Zakopanego. Obecnie mają ponad 100 nieruchomości w Polsce i za granicą. Aktorka urodziła się w Meksyku, gdyż to właśnie tam pracował jej ojciec, geolog, który pod koniec lat 90. XX wieku i na początku XXI wieku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska i Głównym Geologiem Kraju. Pracował także w Najwyższej Izbie Kontroli. Majątek mężczyzny wyceniany jest na około 100 milionów złotych. Jej stryjem jest były burmistrz Zakopanego, który posiada kilka luksusowych hoteli w Zakopanem oraz pasaż handlowy na Krupówkach.

