Niebawem film "Powołany 2" będzie można obejrzeć w kinie. 20 lutego w Warszawie odbyła się uroczysta premiera produkcji. W rolach głównych zobaczymy Jakuba Dmochowskiego, Marcina Kwaśnego, Henryka Gołębiewskiego, Wiktorię Gąsiewską, Mateusza Gąsiewskiego, Alicję Ostolską, Patryka Cebulskiego, Annę Nieciąg i Patryka Smarskiego. Na premierze zjawiły się również gwiazdy niezwiązane z produkcją. Jak się prezentowały?

Premiera "Powołany 2". Hyży w dresie i kozaczkach. Agnieszka Amaro klasa

Zdaje się, że Anna Popek po zwolnieniu z TVP na kolejne propozycje pracy od mediów publicznych raczej nie ma co liczyć. W podcaście "Pogadamy, zobaczymy" zdradziła, czy zastanawiała się nad transferem do TV Republika. - Nie rozważam takiej propozycji, ani takiej propozycji nie było - wyjaśniła dziennikarka. Wolny czas postanowiła spędzić na odpoczynku od pracy. Zjawiła się na premierze filmu "Powołany 2" w eleganckich ciemnych spodniach i jasnej górze w paski. Do zestawu dobrała czerwone szpilki, a całość dopełniła rozświetlającym makijażem i czerwonym akcentem na usta.

Na wydarzeniu pojawiła się także Maja Hyży, która pozowała fotoreporterom w objęciach ukochanego. Wokalistka założyła czerwony dres znanej marki, który zestawiła z białymi kozaczkami. Trzeba przyznać, że całość wypadła dosyć kiczowato. Na plus zasługuje nienaganny makijaż Hyży.

Wojciech Modest Amaro zjawił się w towarzystwie żony. Restaurator postawił na klasyczny golf, marynarkę i ciemne spodnie. Całą uwagę skupiła natomiast Agnieszka Amaro, która i tym razem nie zawiodła. Wybrała elegancki, satynowym zestaw, który spięła w pasie paskiem luksusowej marki. W dłoni trzymała kopertową torebkę, a do eleganckiego zestawu wybrała sandałki na obcasie. Na premierze zjawił się także Marcin Kwaśny z ciężarną żoną i Emilia Dankwa. Kto wypadł najlepiej? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.