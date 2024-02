Paulina Rzeźniczak 18 lutego poinformowała, że na świat przyszła jej córka. Wraz z mężem, Jakubem Rzeźniczakiem przyznała, że do porodu doszło tydzień wcześniej. Rodzice postanowili przez jakiś czas ukrywać radosną nowinę, aby nacieszyć się prywatnością. Dziewczynka ma na imię Antonina. Od kilku dni Paulina Rzeźniczak chwali się coraz to nowszymi kadrami z pociechą. Nie pokazuje jednak jej twarzy. Tym razem przyszła pora na świętowanie. Zdarzyła się wyjątkowa okazja.

Paulina Rzeźniczak świętuje swoje 31. urodziny po raz pierwszy jako mama. "Jestem taka szczęśliwa"

20 lutego Paulina Rzeźniczak obchodzi urodziny. Celebrytka właśnie skończyła 31 lat. W tym wyjątkowym dniu spędziła czas z najbliższymi. Pokazała fanom uroczą rolkę. Na nagraniu możemy zobaczyć kobietę, która dmucha świeczki. Początkowo na torcie widnieje wiek "21", jednak z czasem zmienia się na "31". Na drugim kadrze z Pauliną pozuje rodzina. Wygląda na to, że krótkim filmikiem Rzeźniczak chciała pokazać, jak bardzo obecnie jest szczęśliwa. Podkreśliła to również w opisie. Dodała, że bardzo się cieszy, że jest z nią również córka. "Pierwsze urodziny we troje. Jestem taka szczęśliwa. Mam wszystko, o czym marzyłam. Czuję się kochana, mam ogromne wsparcie męża, budzę się każdego dnia szczęśliwa i Antoninka jest już z nami na świecie. Teraz tylko i aż życzę sobie zdrowia dla siebie i swoich najbliższych" - napisała w poście na Instagramie. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Paulina Rzeźniczak dopiero co zabrała głos po porodzie. Mówiła o nieobecności w sieci

Paulina Rzeźniczak niedawno odezwała się fanów w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie podziękowała za wszelkie gratulacje. Dodała, że jest jej niezmiernie miło z uwagi na mnóstwo wiadomości. Podkreśliła również, że jest bardzo szczęśliwa. Wkrótce planuje nagrać więcej materiałów i opowiedzieć o tym, co działo się podczas nieobecności w sieci. - (...) Tak wiele osób troszczy się o mnie też, że zastanawiacie się, co u mnie słychać i czy wszystko w porządku. Dziękuję wam bardzo za to, doceniam te wiadomości nie jestem w stanie odpisać na wszystkie - wyznała Rzeźniczak. Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Rzeźniczak próbuje uciszyć plotki o rzekomym kryzysie w małżeństwie? Pokazał wymowne zdjęcie z żoną i córką