Na platformie Prime Video 23 lutego premierę będzie miał dokument o Jakubie Błaszczykowskim. Film ukazuje fascynującą historię legendarnego polskiego piłkarza. Ten zakończył już sportową karierę i postanowił rozliczyć się z trudną przeszłością. W warszawskim KinoGramie 20 lutego odbył się już oficjalny pokaz filmu "Kuba". Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć samego zainteresowanego. Sportowiec pojawił się w towarzystwie żony. Więcej możecie zobaczyć TUTAJ. Na premierze tłumnie zjawiły się również inne gwiazdy sportu. Sławomir Peszko zwrócił na siebie uwagę stylizacją. Nie tylko on.

REKLAMA

Zobacz wideo Światowy gigant pokaże film o Jakubie Błaszczykowskim. Jest pierwszy zwiastun filmu "KUBA"

Gwiazdy na premierze filmu o Błaszczykowskim. Peszko w espadrylach i skarpetach

Na premierze filmu "Kuba" to Błaszczykowski znalazł się w blasku fleszy. Prezentował się niezwykle elegancko w klasycznym garniturze. Ukochana sportowca także postawiła na klasykę. Mniej zobowiązującą stylizację wybrał Sławomir Peszko. Sportowiec do zdjęć pozował w czarnej koszulki, na którą narzucił marynarkę. Do całości dobrał ciemne spodnie i pasujące kolorystycznie wkładane buty. Dziwi natomiast wybór śnieżnobiałych i długich skarpetek, które skupiały na sobie uwagę.

Gwiazdy na premierze filmu o Błaszczykowskim. Peszko w espadrylach i skarpetach Gwiazdy na premierze filmu o Błaszczykowskim. Peszko w espadrylach i skarpetach. Fot. Kapif

Na wydarzeniu pojawiła się Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z mężem. Celebrytka przez jakiś czas była niedysponowana, co wiązało się z kontuzją kolana. Miała nawet nogę w gipsie. Gwiazda cały czas przechodzi rehabilitację, jednak jako zapalona sportowczyni, nie mogła odmówić sobie wyjścia na premierę filmu Błaszczykowskiego. Pojawiła się w błyszczącym komplecie, który podkreślił jej umięśniony brzuch. Set składał się z krótkiego topu, dopasowanej do ciała spódnicy i krótkiej marynarki.

Gwiazdy na premierze filmu o Błaszczykowskim. Peszko w espadrylach i skarpetach Gwiazdy na premierze filmu o Błaszczykowskim. Peszko w espadrylach i skarpetach. Fot. Kapif

Radosław Majdan przy żonie wypadł niezwykle blado i nie chodzi o stylizację, a makijażową wpadkę. Zdaje się, jakby były piłkarz został za mocno upudrowany, co przy blasku fleszy aparatów dało efekt bladej twarzy. Mąż Rozenek dodatkowo postawił na czerń od stóp do głów, która podkreśliła jasną cerę. Na wydarzeniu pojawił się także piłkarz Marcin Wasilewski z żoną i Jerzy Brzęczek. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.