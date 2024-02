Na czerwonym dywanie podczas premiery filmu "Kuba" pojawił się główny zainteresowany, o którym opowiada cała produkcja - były piłkarz reprezentacji Polski Jakub Błaszczykowski. Mężczyzna u boku miał swoją ukochaną żonę, z którą jest już prawie od 15 lat. Zobaczcie, jak prezentowali się na ściance.

REKLAMA

Zobacz wideo Światowy gigant pokaże film o Jakubie Błaszczykowskim. Jest pierwszy zwiastun filmu "KUBA"

Jakub Błaszczykowski z żoną u boku na premierze swojego biograficznego filmu

Jakub Błaszczykowski to jeden z najbardziej lubianych polskich piłkarzy, który już zakończył karierę. Mężczyzna miał trudne dzieciństwo, ale nigdy się nie poddawał. Na bazie jego życia powstał film "Kuba", który dostępny będzie na jednej z platform streamingowych już 23 lutego. Na premierze sportowiec pojawił się w towarzystwie pięknej żony, Agaty, która wybrała się na wydarzenie w długiej, eleganckiej, czerwonej sukience, która eksponowała jej dekolt. Stylizacja miała na brzuchu marszczenie, a przy lewej nodze wycięcie. Jeśli chodzi o buty, kobieta postawiła na wysokie sandały znanego projektanta w jasnym kolorze. Ciemne włosy uczesane były w wysoki kucyk, choć zostawiono luźne pasma z przodu twarzy. Żona znanego piłkarza dopasowała do całości długie, srebrne kolczyki i prosty zegarek. Błaszczykowski postawił na klasykę - czarny garnitur wraz z eleganckimi butami. Ubrał do tego białą koszulę, a także ciemną muszkę. Para z uśmiechami pozwała na ściance.

Artykuł jest aktualizowany