Agnieszka Kotulanka przez lata była prawdziwą ulubienicą Polaków. Rola Krystyny Lubicz w serialu "Klan" przyniosła jej ogromną popularność. Życie jednak bardzo doświadczało aktorkę. Nie miała szczęścia w miłości, co wpędziło ją w szpony nałogu. 20 lutego mija sześć lat od śmierci Agnieszki Kotulanki.

Początkowo grała w teatrze. Wystąpiła też na Festiwalu w Opolu

Agnieszka Kotulanka urodziła się 20 października 1956 roku w Warszawie. Już w trakcie liceum zaczęła myśleć o szkole teatralnej. Dostała się na studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Ukończyła ją w 1980 roku. Tuż po studiach pojawiła się w epizodycznej roli w serialu "Dom" Jana Łomnickiego. Na długie lata związała się jednak z teatrem, zwłaszcza ze sceną Teatru Współczesnego w Warszawie. Grała tam u boku m.in. Tadeusza Łomnickiego i Barbary Krafftówny. Wystąpiła też na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, w koncercie piosenki aktorskiej i kabaretowej. W 1989 roku na dwa lata wyjechała do Kanady, ale zdecydowała się na powrót do Polski.

Za rolę Krystyny Lubicz w "Klanie" dostała Telekamerę

Aktorka pojawiała się w filmach. Grała u Roberta Glińskiego w "Roślinach trujących", Marka Mortmana w "Wielkim Wozie" czy u Andrzeja Wajdy w "Wielkim tygodniu". Jednak to w telewizji zrobiła największą karierę. W 1997 roku przyjęła rolę Krystyny Lubicz, żony doktora Pawła Lubicza, w serialu "Klan". To właśnie w tym momencie pokochała ją niemal cała Polska. W 2000 roku Kotulanka odebrała nawet Telekamerę, nagrodę czytelników "Tele Tygodnia", dla najlepszej polskiej aktorki.

Widzowie ją uwielbiali, ale bycie aktorką jednej roli zaczęło ją ograniczać

Telewidzowie pokochali jej Krystynę Lubicz, ale Agnieszka Kotulanka tak bardzo zaczęła kojarzyć się z odgrywaną postacią, że inne propozycje po prostu przestały do niej spływać. Dopadła ją "klątwa" jednej roli, co bardzo ją ograniczało. "Myślę, że ten serial ją bardzo ograniczył. Choć z jednej strony przyniósł jej wielką popularność, to z drugiej był jak pocałunek śmierci. Mimo ogromnego talentu przestała dostawać inne role. Marnowała się zawodowo i czuła się niedoceniana. Wiem, że jej to doskwierało i mogło przyczynić się do jej problemów, z którymi niestety sobie nie poradziła" - powiedziała po latach scenarzystka Ilona Łepkowska w rozmowie z "Faktem".

Mocno przeżyła rozstanie z Pawłem Wawrzeckim

Prywatnie Agnieszka Kotulanka związała się z Jackiem Sasem-Uhrynowskim, za którego wyszła za mąż w 1980 roku. Doczekali się dwójki dzieci, syna Michała i córki Katarzyny, ale małżeństwo rozpadło się w 1992 roku. Już wtedy aktorka zaczęła sięgać po kieliszek. Poradziła sobie jednak wówczas z nałogiem i wyszła na prostą. Prawdziwą miłością Agnieszki Kotulanki okazał się być Paweł Wawrzecki. Związali się po śmierci jego żony, Barbary Winiarskiej. Ta relacja nie przetrwała jednak długo. Zakończyła się w 2005 roku. To Wawrzecki miał podjąć decyzję o rozstaniu. Agnieszka Kotulanka bardzo to przeżyła. "Ona ma momenty, że jej miłość do Pawła wraca i wtedy stara się znów zdobyć jego względy. W ubiegłym roku Paweł ponownie odrzucił jej zaloty i powiedział przy tym kilka gorzkich słów" - wyjawił w "Fakcie" przyjaciel aktorki.

Media publikowały niepokojące zdjęcia aktorki, na których piła alkohol z butelki

Zawód miłosny spowodował, że Agnieszka Kotulanka znów zaczęła nadużywać alkoholu. Było z nią tak źle, że w efekcie straciła rolę Krystyny Lubicz w "Klanie". Nie dostała już też żadnych innych zawodowych propozycji. Przez to jeszcze bardziej popadała w uzależnienie. W mediach pojawiały się niepokojące zdjęcia aktorki, na których piła alkohol prosto z butelki. Dwukrotnie trafiła do klinki leczenia uzależnień. Dwa miesiące przed śmiercią miała wziąć się za siebie. Jej znajomi donosili, że w okolicach Bożego Narodzenia Agnieszka Kotulanka wyznała, że znów chce jej się żyć. Zmarła 20 lutego 2016 roku na krwotoczny udar mózgu. Miała 61 lat.