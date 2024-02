Robert Lewandowski od 2022 roku gra w klubie FC Barcelona. Najpopularniejszy, polski piłkarz postanowił pochwalić się nowym wizerunkiem i opublikował na profilu na Instagramie kilka zdjęć, gdzie prezentuje się po metamorfozie włosów. To pierwsza taka zmiana w jego wyglądzie od lat.

Zobacz wideo Paulina Chylewska o gorszej formie Roberta Lewandowskiego i jego piłkarskiej emeryturze. Zdradza, kto pod nim dołki kopie

Robert Lewandowski ma nową fryzurę. Postanowił się pochwalić

Lewandowski chętnie udziela się na Instagramie, a jego profil obserwuje ponad 35 milionów osób, co czyni go najpopularniejszym Polakiem na tej platformie. Sportowiec często publikuje zdjęcia ze swojej codzienności, a także chętnie pozuje z ukochaną żoną Anną Lewandowską. Na Instagramie pojawiły się zdjęcia z sesji, którą zrobiono przed z wyprawą samolotową zawodników FC Barcelony. Jego zespół poleciał do Włoch, gdzie rozegra mecz z Napoli. Jednak to nie sportowe wydarzenie przykuło uwagę, a nowość w wyglądzie najpopularniejszego, polskiego piłkarza. Przez lata prezentował się w tej samej, spokojnej fryzurze, do której przyzwyczaili się fani. Od zawsze Lewandowski, jeśli chodzi o styl, odznaczał się minimalizmem, ale także elegancją. Tym razem przeszedł metamorfozę i pokazał się w niekonwencjonalnej, zmierzwionej grzywce i wyciętymi bokami. To spora zmiana względem powszedniego wizerunku. Lewandowski postawił na nowoczesność i poszedł za trendami.

Robert Lewandowski w nowej fryzurze. Po latach przeszedł metamorfozę Fot. instagram.com/_rl9

Robert Lewandowski aktywnie spędził walentynki z żoną

Napastnik reprezentacji Polski kazał czekać swoim obserwatorom na to, by dowiedzieli się, jak spędził z małżonką dzień zakochanych. W zeszłym roku zaskoczył i podarował Annie Lewandowskiej pięć ogromnych bukietów, które składały się z czerwonych róż. W tym roku z okazji walentynek postanowił dodać zdjęcie z ukochaną żoną, które podpisał "Moja miłość. Moja walentynka". Łatwo zauważyć bukiet, który otrzymała trenerka fitness. Małżeństwo udało się na romantyczną kolację, którą pochwaliła się Lewandowska. Na zdjęciu widać było czerwoną torebkę w kształcie serca oraz menu restauracji. Kobieta dodała także wspólnie zdjęcie z mężem z budki telefonicznej, pytając obserwatorów "Jak spędziliście dzisiaj walentynki?".

Anna i Robert Lewandowscy Screen/Instagram @annalewandowska