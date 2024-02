W poniedziałek 19 lutego poinformowano, że w tegorocznym konkursie Eurowizji nasz kraj reprezentować będzie Luna z piosenką "The Tower". W tym roku Telewizja Polska nie zdecydowała się na organizowanie publicznych preselekcji. Artystka została wyłoniona przez specjalną komisję, w skład którego wchodzili: Michał Hanczak, Konrad Szczęsny, Łukasz Pieter, Piotr Klatt i Kasia Moś. Z medialnych doniesień wynika, że na drugim miejscu uplasowała się Justyna Steczkowska z "WITCH-ER Tarohoro". Z kolei na trzecim utwór "Jesień - Tańcuj" z filmu "Chłopi". Okazuje się jednak, że pierwotnie to nie Luna miała zostać wysłana do Szwecji. Co poszło nie tak?

To nie Luna wygrała głosowanie do Eurowizji? Jest nowy trop

Jak podaje Wirtualna Polska, jury początkowo miało wybrać piosenkę L.U.C-a, Kayah, zespołu Dagadana, Labolatorium Pieśni i Rebel Babel Film Orchestra z filmu "Chłopi". Jednak po głosowaniu, komisja miała zostać poinformowana o "problemach prawno-organizacyjnych", które uniemożliwiły wybranie właśnie tego utworu. Zdaniem informatora serwisu wówczas TVP miało podjąć decyzję o ponownym głosowaniu, w którym finalnie pierwsze miejsce zajęła Luna.

Była reasumpcja głosowania. To dlatego je powtórzono. "Dostaliśmy sygnał"

W rozmowie z Wirtualną Polską jeden z członków komisji wyjawił, że o przekreśleniu piosenki z "Chłopów" przesądził fakt, że według założeń utwór może wykonywać jedynie sześć osób, natomiast "Jesień - Tańcuj" to dzieło zdecydowanie większej liczby artystów. "Druga sprawa, która wyniknęła w trakcie prac jury, to wątpliwości dotyczące tego, czy utwór spełnia wymogi regulaminowe konkursu. Nie znam niestety szczegółów, ale z TVP dostaliśmy sygnał, że to może spowodować dyskwalifikację polskiego zgłoszenia" - przekazano. Z artykułu dowiadujemy się jeszcze, że skontaktowano się z autorami piosenki, jednak ci nie wiedzieli nic na ten temat. Podjęto również próbę kontaktu z TVP, niestety bezskutecznie. ZOBACZ TEŻ: Eurowizja 2024. TVP ujawniła wyniki głosowania komisji. Zaważył głos jednej osoby.

