Marcin Prokop to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy, który od wielu lat związany jest ze stacją TVN. To właśnie tam przez kilkanaście edycji prowadził program "Mam talent!", a teraz będzie jego jurorem. Nie sposób zapomnieć jego duetu z Szymonem Hołownią, który po 12. edycji show postanowił odejść i zająć się polityką. Dziennikarz opowiedział, jaką mają teraz relację.

REKLAMA

Zobacz wideo Sykut-Jeżyna wspomina Hołownię w "Mam talent!": Po latach biednego pana Szymona oceniają

Marcin Prokop o tym, jak wygląda jego relacja z Szymonem Hołownią

Prezenter postanowił porozmawiać z portalem Plejada i to właśnie tam odniósł się do tego, jak obecnie wygląda jego relacja z marszałkiem Sejmu, który przez lata występował u jego boku na planie popularnego show. Prokop wyznał, że Hołownia nie zmienił się jeśli chodzi o relacje towarzyskie. Nie mogą oni jednak spotykać się tak, jak robili to wcześniej.

Nie możemy już pójść do knajpy, posiedzieć wieczorem przy winku i poplotkować, jak robiliśmy wcześniej. Wchodząc ostatnio do gabinetu Szymona, musiałem schować telefon do specjalnego pudełka, zwanego "szumidłem", w którym zagłuszane są różne sygnały i które zapobiega nagrywaniu rozmów

- opowiadał dziennikarz. Zwrócił także uwagę na fakt, że w gabinecie marszałka Sejmu cały czas pojawiały się osoby, które doskonale kojarzy z pierwszych stron gazet. Hołownia cały czas dostawał dokumenty do podpisu, a niektórzy prosili o rozmowę. Prokop siedział z sejmowym ciastkiem w gabinecie i wyznał, że czuł się wtedy tak, jakby "oglądał telewizję". Prezenter wyznał także, że poznali się, gdy był redaktorem naczelnym "Machiny". Zaprosił do współpracy dziennikarza, który wyszedł z zakonu. Zlecił mu napisanie tekstu o sekstelefonach, a ten doskonale wywiązał się z tego zadania.

Marcin Prokop ocenił pracę Hołowni jako marszałka Sejmu

Prowadzący "Dzień dobry TVN" postanowił także wypowiedzieć się na temat pracy Hołowni, który od listopada 2023 roku jest marszałkiem Sejmu. Prokop opisał całokształt dwoma słowami - "klasa i kompetencja". Podkreślił, że ceni polityka za coś innego niż większość osób, które uwielbiają marszałka za celne riposty i puenty, które kieruje w stronę polityków. Uznał, że to nie są godni przeciwnicy dla byłego dziennikarza, a większość to "ludzie o pośledniej inteligencji, niezbyt lotni, nadrabiający swoje braki ostentacyjną butą, hucpiarstwem i krzykactwem". Opisał, że widzi również inne aspekty pracy Hołowni.

Dużo bardziej imponuje mi jego umiejętność emocjonalnego wytrwania i zachowania zimnej krwi w okolicznościach, gdzie musi sobie radzić całkiem sam

- stwierdził Prokop. Sprecyzował, że na sali znajduje się wielu bardziej doświadczonych polityków, a także osób, które od dłuższego czasu prowokują i próbują go obrazić. Hołownia, choć jest w sejmie "świeżakiem", potrafi radzić sobie z takimi sytuacjami.

Marcin Prokop, Szymon Hołownia w 2012 roku fot. Kapif

Marcin Prokop o duecie z Szymonem Hołownią

Dziennikarz wyznał, że chemię pomiędzy nimi zauważył ówczesny producent "Dzień dobry TVN", który zasugerował Edwardowi Miszczakowi, aby skorzystać z tego duetu. Na początku mieli poprowadzić autorski, satyryczny program. I choć nagrali pierwszy odcinek, stwierdzono, że to zbyt podobne do show Szymona Majewskiego. Później padła propozycja poprowadzenia "Mam talent".

Szyliśmy z głowy i obserwowaliśmy swoje reakcje. Przypominało to trochę improwizację dwóch jazzmanów, którzy potrafią odnaleźć się ze sobą na jednej scenie. Dość bezczelnie odrzucaliśmy wszystkie konwencje, w które próbowano nas wpasować

- opowiedział. Prokop otwarcie wyznał, że na początku producent chcieli tłumaczyć brytyjskie żarty, które prowadzący mieli czytać z promptera. Na początku było to kontrowersyjne zagranie, ale obaj stali przy swoim i dzięki temu, że pokochali ich widzowie, zostali zaakceptowani. W późniejszych sezonach nikt ich nawet nie pilnował. Prezenter czuł, że Hołownia dusi się w show-biznesie i prędzej czy później pójdzie inną drogą. Zapytano go także, czy marszałek Sejmu nie proponował mu kariery politycznej. - Szymon wie, że gardzę polityką i mechanizmami, którymi się ona rządzi (...) Nie wyobrażam sobie siebie jadącego, dajmy na to, na dożynki do Krasnegostawu i tańczącego na scenie z przedstawicielami lokalnej mleczarni, żeby zdobyć przychylność rolniczego elektoratu. To nie jest mój świat - stwierdził Prokop.

28.11.2009, Warszawa, Marcin Prokop i Szymon Hołownia na nagraniu programu 'Mam Talent' Fot. Alina Gajdamowicz / Agencja Wyborcza.pl