W mediach społecznościowych pojawiła się smutna informacja. Nie żyje Maria Czerwonkówna-Resler. Gwiazda była jedną z pierwszych tancerek zespołu Mazowsze. Do Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca dołączyła, gdy miała zaledwie 15 lat. Mieszkanka Skolimowa zmarła jako 92-latka. Przez wiele lat zmagała się z różnymi chorobami, które uniemożliwiały jej normalne funkcjonowanie. Kobieta zmarła 18 lutego w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

Nie żyje gwiazda Skolimowa. Maria Czerwonkówna-Resler miała 92 lata

Maria Czerwonówna-Resler była kobietą wielu talentów. Wraz z zespołem Mazowsze występowała w różnych miejscach. Grupa pokazała swoje umiejętności między innymi w Chinach, Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. Problemy zdrowotne zniszczyły jednak jej karierę. W ostatnich latach życia kobieta mieszkała w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. To właśnie oni pożegnali panią Marię w mediach społecznościowych. "Odeszła nasza Mazowszanka, mieszkanka DAW w Skolimowie, nasza podopieczna, pani Maria Resler. Od 1949 roku była członkinią Zespołu Mazowsze pod kier. Miry Zimińskiej i Tadeusza Sygietynskiego. (...). Dziękujemy, pani Marysiu, za wspólny czas, była pani bohaterką jednego z odcinków serialu "Gwiazdy w Skolimowie". Nie zapomnimy ani subtelnego uśmiechu" - czytamy we wzruszającym poście. Fani byli zdruzgotani. Przekazali kondolencje w sekcji komentarzy. Jak ustalił "Super Express", w ostatnich chwilach pani Maria nie była sama. - Kiedy umierała był obok niej przyjaciel Robert. Chwyciła ostatni oddech i zmarła - przekazał magazyn. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Maria Czerwonkówna-Resler zmagała się z wieloma chorobami

Maria Czerwonkówna-Resler zmagała się z pewnymi schorzeniami. Przez amebę musiała zrezygnować z dalszych występów w zespole Mazowsze. Ostatnie lata spędziła na wózku inwalidzkim. Los jej nie szczędził. - Miałam tyfus brzuszny, gruźlicę, miałam operowaną łękotkę, kolano mi wyskoczyło, strasznie dużo chorowałam, a jak widać Pan Bóg mnie tu na coś trzyma - wyznała rok przed śmiercią w rozmowie z "Super Expressem".