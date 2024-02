Podczas ostatniej konferencji federacji Clout MMA nie brakowało emocji. Wystąpiły między innymi Marianna Schreiber i Małgorzata Zwierzyńska, które wkrótce zmierzą się w oktagonie. Ku zaskoczeniu gości, na scenie pojawiła się również Laluna. Dawna "Królowa życia" nieustannie namawiała Schreiber, aby stanęła na przeciwko niej. Jak wiadomo, konflikt kobiet tylko przybiera na siłach. Pomimo namowy, żona polityka PiS-u pozostałą nieugięta. - Jesteś jedną wielką hipokrytką i zakłamaną babą, która nie boi się hejtu i liczy tylko na to, by się wybić. Nie podjęłaś ze mną rękawicy, bo zarówno ty, jak i twój trener, Mirek Okniński, wiecie, że rozje***bym cię w pierwszej minucie - Laluna nie kryła zdenerwowania. Doszło nawet do rękoczynów. Celebrytka zabrała również głos w mediach społecznościowych.

Laluna szczerze o Mariannie Schreiber. Teraz zarzuciła jej, że zniszczyła rodzinę. "Stanęła za facetem, który odbywa karę więzienia"

Afera z udziałem Laluny i Marianny Schreiber nadal nie ucichła. Celebrytka miała kilka słów do powiedzenia na temat żony polityka PiS-u. Postanowiła opisać swoją perspektywę w mediach społecznościowych. Podkreśliła, że podczas gali puściły jej emocję za komentarz o HIV-ie. Dodała, że jej zdaniem Schreiber bardzo cieszy się z atencji, którą otrzymała po incydencie. - Ona strasznie udaje, że płacze, wyśmiewa się z nas wszystkich, ja jej nie odpuszczę - powiedziała bez wahania Laluna. Pokusiła się również o poważne oskarżenia. Stwierdziła, że Schreiber nie jest pierwszą żoną swojego męża, a ponadto zniszczyła rodzinę.

Ja po prostu powiedziałam jej w twarz, jaka jest prawda, jaką jest krzywdzicielką. Jak odbiła męża zajętej kobiecie, stanęła za oprawcą, za facetem, który odbywa karę więzienia za znęcanie nad żoną i dzieckiem, chciała wygonić z miasta dziecko, które długi czas dochodziło do siebie. Wiele, wiele innych brudów

- powiedziała pewna siebie Laluna. Dodała, że Marianna Schreiber ma znacznie więcej za uszami. "Królowa życia" twierdzi, że odezwało się do niej wiele osób, które posiadają dużo wiedzy na ten temat. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Laluna uderzyła Mariannę Schreiber. "Nie pluj na mnie"

Konflikt Marianny Schreiber i Laluny przybrał na silę podczas konferencji. "Królowa życia" zasugerowała, aby jej przeciwniczka zajęła "stołek w sejmie obok męża". Schreiber nie wytrzymała. -Nie pluj na mnie, bo jeszcze mnie HIV-em zarazisz - odpowiedziała bez wahania. Reakcja Laluny była natychmiastowa. Kobieta uderzyła Schreiber w twarz. - Co ty pier******? - powiedziała. Kobiety rozdzieliła ochrona. Marianna wyznała później, że wraz ze swoim prawnikiem złożyła wniosek dla Laluny o zakaz zbliżania się. ZOBACZ TEŻ: Goha do Marianny Schreiber: "Jesteś śmieciem, którym mogę wytrzeć d**ę". To nie koniec