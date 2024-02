Marcin Bosak zabrał ukochaną na salony. Już wiadomo, czym się ona zajmuje

19 lutego odbyła się oficjalna premiera kolejnej części serii "Rojst". Na imprezie zjawiło się mnóstwo gwiazd, w tym m.in. Anna Dereszowska czy Anna Czartoryska-Niemczycka. Jak wyglądali zaproszeni goście? Ich zdjęcia możecie zobaczyć TUTAJ. Wielkie zainteresowanie wywołał bez wątpienia Marcin Bosak, u boku którego pojawiła się nowa partnerka. Zakochani nie szczędzili sobie czułości, a dziennikarze postanowili dowiedzieć się, kim jest piękna towarzyszka aktora.

Marcin Bosak jest zakochany. Kim jest jego wybranka?

Marcin Bosak w przeszłości był mężem Marii Dębskiej. Rozwiedli się w połowie 2022 roku (pobrali w 2020). Byli małżonkowie niechętnie opowiadają, co się stało, ale aktorka w jednym z wywiadów odniosła się do rozwodu.Dębska prawdopodobnie ma nowego partnera, plotkowano, że spotyka się z Dawidem Podsiadło (nie potwierdzili nigdy tych doniesień). Wiemy już, że także Marcin Bosak ułożył swoje życie prywatne. Związał się z Mariką Bednarz, która jest modelką. Na Instagramie publikuje efekty sesji zdjęciowych. W rozmowie z Pudelkiem aktor zdradził, czy jego partnerka obawiała się debiutu na salonach. Nic z tego! "Tak się stało. Ten dzień musiał kiedyś nadejść. (...) Nie stresowała się. Ona jest osobą z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Myślę, że jest dosyć analogowa i nie śledzi tego, co się dzieje w sieci" - wyznał w rozmowie z portalem. Ich wspólne zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Marcin Bosak i Maria Dębska na jednej imprezie

Od czasu rozwodu Maria Dębska i Marcin Bosak raczej nie są widywani w tych samych miejscach. Wyjątkiem był pokaz Mariusza Przybylskiego. Każde z nich bardzo dobrze się bawiło, ale z daleka od siebie. Dziennikarze z Pudelka porozmawiali z nim o tej sytuacji. Okazało się, że Bosak nie wiedział, że jego była żona jest w tym samym miejscu. "Nie zauważyłem. Nie wiem, jakby to wyszło... Nie zauważyłem, żeby się pojawiła" - powiedział Marcin Bosak. W innym wywiadzie podkreślił, że "darzy Marysie olbrzymim szacunkiem". U tej pary obyło się bez publicznego prania brudów.