Aleksandra Kwaśniewska to dziennikarka i córka byłego prezydenta RP. Gwiazda jest w związku małżeńskim z kompozytorem i wokalistą, Kubą Badachem. Para wzięła ślub 22 września 2012 roku. Zanim Kwaśniewska poznała swojego ukochanego, była związana z popularnym florecistą, Wojciechem Szuchnickim. W mediach co jakiś czas spekulowano o ich ślubie. Ostatecznie postanowili się rozstać. Co stanęło im na drodze do szczęścia?

Aleksandra Kwaśniewska i Wojciech Szuchnicki mieli inną wizję przyszłości? "Rozstali się w przyjaźni"

Wojciech Szuchnicki i Aleksandra Kwaśniewska byli w związku do 2008 roku. Media rozpisywały się o ich zaręczynach i ślubnych planach. Zakochani często pojawiali się razem na ściankach i większych wydarzeniach. Dziennikarka mogła liczyć na wsparcie partnera, gdy występowała w "Tańcu z Gwiazdami". Mama Aleksandry, Jolanta Kwaśniewska, nie szczędziła miłych słów na temat Szuchnickiego. - Lubię go, bo jest inżynierem i ma takie inne myślenie - mówiła pierwsza dama w jednym z wywiadów. Wszyscy myśleli, że zakochani wezmą ślub i ich historia miłosna będzie miała swój happy end. Tak się jednak nie stało. Para postanowiła się rozstać. Nigdy nie potwierdzono dokładnie, co było przyczyną zakończenia związku. W mediach spekulowano, że Kwaśniewska i Szuchnicki mieli inne spojrzenie na przyszłość. Ich znajomy uchylił rąbka tajemnicy w rozmowie z "Faktem". - Wojtek ciągle mówił o ślubie i dzieciach, a Aleksandra się przestraszyła. Rozstali się w przyjaźni, ale nie sądzę, by jeszcze do siebie wrócili - wyjawił.

Szuchnicki i Kwaśniewska Fot. KAPiF.pl

Aleksandra Kwaśniewska jest szczęśliwą mężatką. Kuba Badach złożył jej życzenia urodzinowe. "Moja cudna żonkila"

16 lutego Aleksandra Kwaśniewska obchodziła urodziny. Jej mąż zamieścił z tej okazji wpis na swoim profilu na Instagramie. "A moja cudna żonkila ma dzisiaj urodziny! Dwudzieste trzecie, chyba... Generalnie fajna dziewczyna, choć odrobinę dziwna, bo buziaki lubi przyjmować, ale tylko w kasku. Sto lat, bejbe" - czytamy.