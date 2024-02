Wydaje wam się, że dobrze znacie polskie gwiazdy? Niektóre z tych zdjęć z pewnością was zaskoczą. Magda Gessler w krótszych niż zwykle włosach. Beata Kozidrak w niecodziennej fryzurze, Doda bez doczepów i Cleo w naturalnej odsłonie. Tak, te kobiety często korzystają z dobrodziejstw przedłużania włosów. A jak wyglądają bez ulepszaczy? Sprawdźcie poniżej. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Magda Gessler w zupełnie nowej odsłonie. Co stało się z jej burzą loków?

Jakiś czas temu "Fakt" przytoczył rozmowę ze stylistą restauratorki, który wyznał, że włosy Magdy Gessler są słabe i marne. Gwiazda rzekomo korzysta z naturalnych doczepów, które nie tylko wyglądają jak prawdziwe włosy, ale również nadają niezwykłej objętości. Część fanów już dawno zauważyła, że włosy Gessler nie wyglądają na naturalne. Ci najwierniejsi wciąż utrzymują się przy zdaniu, że przez pozostałych przemawia zazdrość. A co wy uważacie?

Takiej Beaty Kozidrak nie zobaczycie na scenie. To jej prawdziwe włosy

Beata Kozidrak pochwaliła się fanom swoimi naturalnymi włosami podczas jednego z wakacyjnych wyjazdów. Artystka wrzuciła wtedy zdjęcie w koronkowej sukience. Wylegiwała się na drewnianej łódce, korzystając z ostatnich promieni zachodzącego słońca. "Lepiej być nie może" - pisała wtedy. A co o takiej odsłonie pisali jej fani? "Dobrze wygląda. Na scenie to i Tina Turner posiłkowała się peruką" - tłumaczyła jedna z obserwatorek.

Cleo i Doda zmieniają włosy jak skarpetki. Bez doczepów nie byłoby to możliwe

Nikt nie przechodzi tyle metamorfoz co Doda. Artystka co jakiś czas pokazuje się w zupełnie innej odsłonie. Nowe piosenki, koncerty, teledyski - to wszystko wymusza na piosenkarce korzystanie z różnych technik przedłużania włosów. Tymczasem jej prawdziwe są bardzo zadbane. Jak sama wielokrotnie podkreślała, myje je raz w tygodniu, żeby się "nie rozleniwiły". Z kolei Cleo inwestuje w doczepy, by nadać swojemu charakterystycznemu kucykowi więcej wdzięku i "disnejowskiego" pazura. Sama posiada krótkie, lecz gęste włosy, które czasami pokazuje na swoim profilu na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Caroline Derpienski zrzuciła doczepy i pokazała prawdziwe włosy. Ich stan przeraża

