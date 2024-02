Anna Korcz znana jest dziś między innymi w serialu "Na Wspólnej", a także ról w filmach, takich jak "Ja wam pokażę" i "Operacja Samum". Aktorka nie ogranicza się jednak do udziału w produkcjach filmowych i telewizyjnych - dziesięć lat temu otworzyła w podwarszawskim Pomiechówku "Zacisze Anny Korcz", w ramach którego zajmuje się organizacją plenerowych ślubów i wesel w malowniczym ośrodku nad rzeką Wkrą. Jeszcze wcześniej jednak, bo 25 lat temu, gościła na okładce "Playboya".

Anna Korcz na okładce "Playboya". Tak wyglądała w młodości. "Pamiętacie?"

Anna Korcz wróciła pamięcią do 1999 roku, kiedy to wylądowała na okładce "Playboya". "Pamiętacie? Młode lata" - napisała. Na zdjęciu widzimy młodą aktorkę w prześwitującej, złotej kreacji. "Niezła agentka" - podpisała ją redakcja, nawiązując do roli w firmie "Operacja Samum", w którym odegrała rolę agentki Karen Pierce. Anna Korcz na zdjęciu z "Playboya" ma 31 lat. Zdjęcie Anny Korcz z "Playboya" zobaczycie w naszej galerii u góry strony.

Anna Korcz prowadzi restauracje. Klienci często narzekają, że tanio nie jest

Aktorka jest właścicielką restauracji "Zacisze Anny Korcz". Raz po raz wraca temat cen, które serialowa Izabela z "Na Wspólnej" proponuje swoich klientom. W okresie świątecznym za litr zupy grzybowej Anna Korcz trzeba było zapłacić 65 złotych, a za tyle samo barszczu czerwonego 40 złotych. Uwagę zwróciły też uszka, których cena za kilogram wynosiła 90 złotych. Anna Korcz na łamach portalu Jastrząb Post wyjaśniła, od czego zależą ceny w jej lokalu, zwracając uwagę na rosnące koszty utrzymania czy inflację. - Ja też uważam, że ceny są za wysokie. Wszędzie wokół są za wysokie. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że wszystko podrożało 30-40 procent i nie ma na to rady. Nam się udało przetrwać. Wyjątkowo. I jakoś żyjemy, ale nie jest to łatwe - mówiła. Gwiazda "Na Wspólnej" odniosła się także do słów Magdy Gessler. Restauratorka miała niegdyś powiedzieć, że "za dobrą jakość się płaci". Korcz zgodziła się z tym twierdzeniem. - To prawda. Jeżeli chcą państwo mieć dobrej jakości produkty, muszą państwo zapłacić sporo - podsumowała. Skusilibyście się na potrawy serwowane przez restaurację Anny Korcz?

