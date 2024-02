Patryk Vega przyzwyczaił widzów do kina niezbyt wysokich lotów. Reżyser w pewnym momencie produkował film za filmem, bo jak przyznał, był uzależniony od przelewów. Zazwyczaj stara się poruszać tematykę dotyczącą aktualnych wydarzeń, także tych politycznych, ale robi to w swoim stylu. W jakim? Takim, że z "Polityki" wiele osób wychodziło z kin. Tym razem jednak może przekroczyć wszelkie granice i przeskoczyć nawet samego siebie w pomysłach. Reżyser opublikował na Instagramie fragment filmu o Putinie.

Patryk Vega nagrywa film o Putinie

Najnowsze "dzieło" Vegi zostało nagrane w języku angielskim i jest w opinii jego twórcy bezkompromisowym przedstawieniem biografii prezydenta Rosji. Premiera została zaplanowana na pierwszą połowę 2024 roku, a już teraz możemy zobaczyć, co czeka widzów. Na nagraniu Władimir Putin leży w pieluchach na podłodze, widzimy jego kał, którym jest też obsmarowany. W produkcji zastosowano technikę deepfake, dzięki czemu można było nałożyć wizerunek agresora na Ukrainę na twarz aktora. Już od dawna produkcja jest obiektem zainteresowania rosyjskich służb, ale Vega twierdzi, że oni się... po prostu boją tego, co zostanie tam pokazane. Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy, w których internauci wyrażają swoje obawy przed konsekwencjami, jakie może na Polskę sprowadzić Patryk Vega. Oprócz tego wyrażają opinię na temat poziomu produkcji.

"Chyba powinniśmy wystosować jakieś pismo, żeby ten film nie wyszedł", "Ja myślę, że Vega powinien mieć zakaz kręcenia filmów dożywotnio", "Co za nieumyślna prowokacja, z całym szacunkiem do reżysera, ale ten film jest nie na miejscu - tym bardziej teraz" - grzmią internauci. Oczywiście wielu ostrzega przed tym, jak może zareagować sam Władimir Putin. Czy Vega się tego obawia? Niestety. "Jeśli my, Zachód, będziemy się bać, to za chwilę Putin będzie w Europie. To on ma się nas bać" - powiedział reżyser w rozmowie z Pap Life. Odpowiedzcie sobie sami, czy naprawdę pokazanie prezydenta Rosji w krępujących i obdzierających z godności scenach, ma go przestraszyć?

Patryk Vega był uzależniony od przelewów

Patryk Vega wyreżyserował ponad 15 filmów, a każda z produkcji przynosi mu nawet kilkumilionowe zyski. Reżyser nie ukrywa, że się uzależnił. "Sama informacja, że pieniądze wpłynęły na konto, jest dla mnie nagrodą. Adrenalina skacze, a ja czuję chwilowe ukojenie. Problem w tym, że muszę zarabiać coraz więcej i więcej, aby podtrzymać pozytywne emocje" - mówił kiedyś w rozmowie z "Galą". Zdjęcia Patryka Vegi znajdziecie w naszej galerii na górze strony.