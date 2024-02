Sylwia Grzeszczak przeżywa ostatnio bardzo intensywny okres w swoim życiu. Piosenkarka od jakiegoś czasu skupia się na promocji swojego nowego singla "Motyle", który podbija listy przebojów największych rozgłośni radiowych. Artystka najwyraźniej postanowiła zrobić sobie małą przerwę od codziennych obowiązków w Polsce. Tym razem zdecydowała się na słoneczną Hiszpanię i piaszczyste plaże. Z wyjazdu wrzuciła zdjęcia i to nie byle jakie, bo bez makijażu! Co myślicie o Sylwii w takim wydaniu? Więcej wyjątkowych ujęć Sylwii Grzeszczak znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Sylwia Grzeszczak spytana o córkę przerywa wywiad

Sylwia Grzeszczak w naturalnej odsłonie. Bez makijażu wygląda świetnie

Piosenkarka szczegółowo relacjonuje wyjazd, wrzucając na swój profil na Instagramie wyjątkowe kadry zachodzącego słońca. Na jednym z nagrań mogliśmy zobaczyć Sylwię wylegującą się na różowym kocu w serca i przysłuchującą się intensywnemu szumowi fal. Później artystka wrzuciła coś jeszcze. Zdjęcie bez makijażu. Grzeszczak odkleiła rzęsy, pozbyła się szminki i cieni z powiek. Uśmiechnięta pozowała na tle hiszpańskiego krajobrazu. Trzeba przyznać, że wyglądała świeżo i promiennie. Naturalny look naprawdę jej pasuje.

Sylwia Grzeszczak Sylwia Grzeszczak pokazała się fanom bez makijażu. Zdjęła nawet rzęsy. Fot. @sylwia_grzeszczak_official/ Instagram

Sylwia Grzeszczak kontynuuje współpracę z Liberem. To on napisał tekst do jej najnowszego hitu

Rozstanie Sylwii Grzeszczak i Libera jest dowodem na to, że koniec związku nie oznacza definitywnego końca relacji. Para przyznała, że pozostaną w dalszym ciągu w przyjacielskich stosunkach i będą tworzyć wspólnie muzykę. Potwierdzeniem tych słów jest właśnie wspominany wyżej utwór "Motyle", do którego tekst napisał Liber. Piosenka opowiada o zakończonej w zgodzie relacji, po której partnerzy zdecydowali się na dalsze utrzymanie kontaktów. Utwór ma na Youtubie ma już ponad siedem milionów odsłuchań. "To emocjonalna podróż, która zabrać was może w najgłębsze zakamarki uczuć. Ten utwór, pełen metaforycznych obrazów motyli symbolizujących nadzieję i odrodzenie oraz igieł odzwierciedlających ból i smutek. To prawdziwy uczuciowy rollercoaster." - możemy przeczytać w opisie pod "Motylami". ZOBACZ TEŻ: Sylwia Grzeszczak ma adoratora? To aktor z "M jak miłość". Fani już węszą spisek