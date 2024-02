Joanna Opozda i Antoni Królikowski nie pojawili się we wtorek na rozprawie w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Zaskakujące informacje przekazali dziennikarze "Faktu". Jednym ze świadków w sprawie jest Joanna Krochmalska, czyli była żona Piotra Marca, znanego jako Liroy. Oprócz niej zeznawała także druga osoba, która zjawiła się w sali.

Joanna Opozda i Antek Królikowski się rozwodzą

Nie wiadomo jednak na czyją korzyść zeznawała Krochmalska, ale można przypuszczać, że mogła wspierać Joannę Opozdę. Takie wnioski można wysnuć na podstawie tego, że Królikowski i jej były mąż się przyjaźnili. Bliższe relacje nawiązali podczas udziału w programie "Przez Atlantyk", który nagrywano, gdy Opozda była w ciąży. Podczas wielotygodniowej nieobecności aktora w domu, jego żona została sama. Przechodziła wtedy przez trudny czas - ciąża była zagrożona. Później okazało się, że małżonkowie mieli jeszcze więcej problemów. Królikowski zdradzał partnerkę z sąsiadką, z którą jest do dziś. Po tym, jak na jaw wyszło, że aktorzy nie są już razem, rozpoczęło się publiczne pranie brudów. Antek Królikowski stał się bohaterem wielu afer, które mocno nadszarpnęły jego wizerunek. Pojawił się także problem niepłacenia przez niego alimentów.

Choć aktorzy nie są już razem od końca lutego 2022 roku, to dopiero teraz ruszyła ich sprawa rozwodowa. Wszystko przeciągało się w czasie także przez to, że byli partnerzy nie mogli się dogadać i ustalić zadowalających warunków. Mimo to obojgu zależało, by zamknąć już ten etap. "Asia chciałaby mieć to wszystko za sobą. Jest już zmęczona całą sytuacją związaną z Antkiem i tym, jak podchodzi do ojcostwa" - podawał kiedyś "Super Express". Jak dowiedział się "Fakt" 20 lutego 2024 roku z wywieszonej w sądzie wokandy, to nie ona złożyła pozew. Opozda jest pozwaną, a powodem Królikowski. Zdjęcia aktorów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Opozda i Królikowski układają sobie życie z innymi osobami

Jak wspomnieliśmy, Antek Królikowski do tej pory jest z Izabelą, z którą związał się jeszcze, gdy był z żoną. Chętnie pokazują się nie tylko w mediach społecznościowych, lecz aktor zabiera ją również na imprezy branżowe. Joanna Opozda skupia się na co dzień na opiece nad ich synem Vincentem, jednak od jakiegoś czasu plotkuje się o jej relacji z Remigiuszem Mrozem. Atmosferę podkręciła ich obecność na imprezie Empiku, gdzie nie ukrywali, że bardzo dobrze czują się ze sobą.