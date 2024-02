O Katarzynie Pakosińskiej znowu jest głośno. Wszystko przez to, że dołączyła do grona prowadzących program "Pytanie na śniadanie". Długo utrzymywano w tajemnicy, kim jest tajemnicza "Kasia", ale widzowie szybko wytypowali, że chodzi właśnie o nią. 19 lutego oficjalnie potwierdzono doniesienia, a dzień później prowadząca i jej partner Piotr Wojdyło zadebiutowali na antenie TVP. TUTAJ przeczytacie, jak poradzili sobie na antenie. Choć jest to nowa rola gwiazdy, to fani śledzą jej karierę telewizyjną od wielu lat. Oczywiście wielu interesuje jej życie prywatne, a my postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u jej córki.

Katarzyna Pakosińska ma dorosłą córkę. Jak wygląda?

Maja urodziła się w maju 2003 roku. Jest córką Pakosińskiej i jej męża Tomasza Wiadernego, z którym gwiazda rozstała się w 2008 roku. Mężczyzna był artystą plastykiem i to także po nim dziewczyna odziedziczyła talent. Po rozstaniu prezenterka "PnŚ" zajmowała się dzieckiem, miała trudną sytuację zawodową. Wychowywanie córki było dla niej priorytetem, co spowodowało zakończenie jej współpracy z Kabaretem Moralnego Niepokoju. Pakosińska od lat kocha Gruzję, gdzie znajduje ukojenie. Stamtąd właśnie pochodzi obecny ukochany gwiazdy telewizji, o którym przeczytacie TUTAJ. Mama starała się trzymać z dala od show-biznesu Maję, ale od czasu do czasu zabierała ją na branżowe wyjścia. Dziś jest ona już dorosłą kobietą i dba o własny wizerunek. 20-latka podbija TikToka i dzięki temu możemy zobaczyć, jak dziś wygląda. Nie da się nie zauważyć, że jest bardzo podobna do znanej mamy. Odziedziczyła po niej charakterystyczny uśmiech, za który tak wielu fanów kocha Pakosińską. Profil na TikToku 20-letniej córki gwiazdy nosi nazwę @zwiadrowana, która pochodzi od jej nazwiska. Konto obserwuje ponad 24 tys. użytkowników. Kobieta nosi jasne włosy i ma wyrazisty wizerunek.

Córka Katarzyny Pakosińskiej poszła w ślady mamy?

W zeszłym roku w "Dzień dobry TVN" Maja zjawiła się u boku mamy i opowiadała o planach na przyszłość. Skończyła liceum aktorskie, ale zdecydowała się na przerwę od nauki tzw. gap year, podczas którego to czasu chciała się dobrze przygotować do egzaminów do szkoły teatralnej. Jak widać na TikToku, doskonale czuje się przed kamerą i nie ma oporów, by pokazywać swoje umiejętności. Poniżej znajdziecie kilka TikToków z jej udziałem. A w naszej galerii na górze strony zobaczycie jej zdjęcia z różnych etapów życia.