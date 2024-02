Dorota Szelągowska obecnie przebywa w Tajlandii, gdzie wygrzewa się w słońcu ze swoim partnerem. "U nas w porywach do 35 w cieniu" - pisała niedawno na swoim profilu na Instagramie, dodając otuchy swoim zmarzniętym fanom. Prezenterka jakiś czas temu postanowiła rozpocząć kolejny projekt, tym razem bardzo prywatny. O co chodzi? Szelągowska po latach zapisała się na kurs prawa jazdy. Ma już za sobą kilka godzin w trasie, ale niestety jak sama mówi, efektów nie widać. Więcej zdjęć dziennikarki znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Szelągowska ma nowego partnera. Woli związek z dala od fleszów?

Dorota Szelągowska w kasku na stylowym skuterze. Zobaczcie, jak porusza się w Tajlandii

Projektantka nagrała zabawną relację, w której przyznała się, że jej kurs prawa jazdy nie jest usłany różami. - Wiecie co? To jest właściwie zabawne, że jak już człowiek w wieku 44 lat zdecydował się zrobić prawo jazdy i nawet zrobił już te osiem godzin jazd, co nie był łatwe, czegoś się nauczył, to następnie leci do Tajlandii i spędza dwa tygodnie, jeżdżąc na skuterze po lewej stronie i wszystko zapomina - zażartowała. Wygląda na to, że Szelągowska będzie musiała na nowo przyzwyczaić się do prawostronnego ruchu w Polsce. Prezenterka zainwestuje w dodatkowe godziny?

Dorota Szelągowska Dorota Szelągowska po latach zapisała się na prawo jazdy. Nie idzie jej za dobrze. Fot. @dotindotin/ Instagram

Dorota Szelągowska pochwaliła się partnerem na Instagramie. Tak spędzili walentynki

Jeszcze niedawno projektantka narzekała na walentynki, mówiąc, że są gorsze od sylwestra. Teraz najwyraźniej zmieniła zdanie. Wyjazd Szelągowskiej do Tajlandii jest pełen miłości i bliskości. W ten wyjątkowy czas na jej profilu pojawił się okazjonalny wpis, w którym prezenterka życzyła swoim obserwatorom przede wszystkim miłości do siebie. "Życzę więc wam, nieważne kogo kochacie i czy to jest odwzajemnione, szczęśliwe, mądre czy skazane na niepowodzenie od startu, żebyście nigdy nie zapominali o miłości do siebie, a reszta się ułoży" - pisała. Do postu dołączyła zdjęcie z tatuażem "kocham się", który przypomina Szelągowskiej o trudnej przeszłości. Na wcześniejszym slajdzie możemy zobaczyć splecione ręce zakochanych. Później projektantka wrzuciła na relację zdjęcie z całującym ją partnerem, dodając podpis "Nie narzekam, serio". Wygląda na to, że Szelągowska w końcu odnalazła prawdziwe szczęście. ZOBACZ TEŻ: Dorota Szelągowska zatrwożona metamorfozą Darka stolarza. Nie poznacie go