19 lutego odbyła się konferencja Clout MMA, w której pierwsze skrzypce odegrały Marianna Schreiber, Goha Zwierzyńska oraz Laluna. Przypominamy, że dwie pierwsze kobiety spotkają się wkrótce w oktagonie. Znana z zabiegów medycyny estetycznej influencerka ma z kolei na pieńku z żoną polityka, w związku z czym dla podgrzania atmosfery pojawiła się na planie.

Goha do Marianny Schreiber: "Jesteś śmieciem, którym mogę wytrzeć d**ę". To nie koniec

- Goha to jest Goha, a ty jesteś śmieciem, którym mogę wytrzeć d**ę. Nawet nie, bo szkoda mojego tyłka na ciebie - grzmiała Zwierzyńska do Schreiber. - Szanuję to - odpowiedziała żona polityka. Patoinfluencerka była oburzona, że Marianna dodała wpis w mediach społecznościowych, w której określała rodzinę Zwierzyńskiej w kategoriach patologii. Żona polityka w trakcie konferencji broniła się, mówiąc, że chciała wyciągnąć do Gohy pomocą dłoń.

Marianna Schreiber zawalczy w oktagonie z Gohą już 9 marca. Fakt, że żona posła PiS i patostreamerka spotkają się w oktagonie, dla pierwszej z nich był sporym szokiem. "O matko! Co tu się dzieje? Jaka walka z Gohą?! Nie wiem, w co jestem wplątywana, ale nie ma takiego tematu, muszę to szybko wyjaśnić, bo wiem, że to wygląda fatalnie" - pisała w mediach społecznościowych roztrzęsiona Schreiber.

Konferencja Clout MMA. Laluna spoliczkowała Mariannę Schreiber po jej skandalicznych słowach. "Co ty pi*****sz"

Na konferencji pojawiła się także Laluna, która dolała oliwy do ognia. - Zajmij stołek w Sejmie obok swojego męża, robisz mu wstyd i swojej rodzinie. Ro******aś jego pierwsze małżeństwo, stajesz za ludźmi, którzy odbywają karę więzienia za znęcanie się nad kobietami. To ty jesteś największą patologią we freak fightach - grzmiała "królowa życia", zbliżając się do Schreiber, która siedziała za stołem. - Ale nie pluj na mnie, bo jeszcze mnie HIV-em zarazisz - odpowiedziała w skandalicznych słowach Schreiber. Pomijając fakt, jak bardzo stygmatyzujące są słowa żony polityka PiS-u dla osób rzeczywiście zakażonych wirusem HIV, warto od razu obalić tę bzdurę, zaznaczając, że nie ma możliwości przeniesienia tego wirusa drogą kropelkową. - Co ty pier***sz - odurbkęła zdenerwowana Laluna i uderzyła Schreiber w twarz. Obie panie zostały rozdzielone przez ochronę.

Laluna i Marianna Schreiber Starcie Schreiber i Laluny na konferencji Clout MMA. 'Jesteś jedną wielką hipokrytką i zakłamaną babą' / Fot. CLOUT MMA / YouTube / screeenshot