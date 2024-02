19 lutego swoją premierę miał serial "Rojst: Millenium". Produkcja po raz kolejny ma okazję zachwycić widzów Netflixa. Ostatnia część formatu przyciągnęła wiele znanych gwiazd. Na ściance pozowały między innym Anna Czartoryska-Niemczycka i Anna Dereszowska. Pojawił się również Marcin Bosak. Aktor nie był sam. Najnowszego "Rojsta" oglądał z partnerką. Po raz pierwszy pokazał swoją nową miłość na oficjalnym wydarzeniu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rojst: Millennium". Oto zwiastun najnowszej produkcji

Marcin Bosak zaprezentował się na premierze "Rojsta". U jego boku pojawiła się nowa partnerka

W 2021 roku Marcin Bosak i Maria Dębska postanowili zakończyć swój związek. Zaledwie kilka miesięcy po ogłoszeniu zerwania doszło do rozwodu. Dawni zakochani starali się nie komentować całej sytuacji. W ostatnim czasie głośno zrobiło się o tym, że Dębska znalazła miłość u boku Dawida Podsiadło. Wyszło na jaw, że jej były mąż również ma nową drugą połówkę. Wraz z ukochaną pokazał się na premierze serialu "Rojst: Millenium". 44-latek zaprezentował się w błyszczącym garniturze. Z kolei jego partnerka na tę okazję krótką sukienkę w musztardowym kolorze z ciekawym wzorem. Kobieta dobrała również złotą biżuterię, delikatny makijaż i czarną torebkę. Aktor potwierdził w rozmowie z Pudelkiem, że tajemnicza kobieta jest jego nową partnerką. W trakcie zdjęć zakochani nie puszczali swoich rąk. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Marcin Bosak z nową partnerką fot. KAPIF.pl

Marcin Bosak szczerze o relacji z byłą żoną. "Nie będziemy rozmawiać o tym"

Marcin Bosak jakiś czas temu wypowiedział się na temat rozstania z Marią Dębską. W rozmowie z Pudelkiem nie chciał jednak zdradzać szczegółów. Dodał, że nie wie, co dzieje się w życiu miłosnym byłej żony. Podkreślił, że życzy jej wszystkiego, co najlepsze. - Nie będziemy rozmawiać o tym. Widzę, że Marysia się nie wypowiada, ja też się nie będę wypowiadał, więc tak to zostawmy. (...) Darzę Marysię olbrzymim szacunkiem. Nie wiem, na ile plotki, które są w ogólnym obiegu, są potwierdzone, ale generalnie życzę jej jak najlepiej - stwierdził bez wahania w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: "Zaciskałam zęby w nocy". Dębska gorzko wspomina rozwód z Bosakiem. Pomogła terapia

Maria Dębska, Marcin Bosak fot. Kapif