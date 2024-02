Kanał Zero wystartował jakiś czas temu, na wielkiej pompie. Krzysztof Stanowski jak zapowiadał, tak zrobił, bo już premierowy odcinek (wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą) okazał się być celnym strzałem. A statystyki mówią same za siebie, czym dziennikarz chętnie się chwali.

Robert Mazurek zaprosił Przemysława Czarnka i zapytał o LGBT. Odpowiedź polityka zaskakuje

Stanowski i Mazurek nie odpuszczają w zapraszaniu mocnych gości i robienia dobrych wywiadów. Tym razem Robert Mazurek na tapetę wziął Przemysława Czarnka, który w latach 2020-2023 pełnił funkcję ministra edukacji i nauki. Nie obyło się rzecz jasna bez kontrowersji. Dziennikarz odniósł się do słynnych słów Przemysława Czarnka o osobach LGBT. Zapytał więc polityka o to, "co by się stało, gdyby okazało się, że jego syn jest gejem". "Gdyby pański syn przyszedł do pana i powiedział, że jest gejem, to nazwałby go pan "dewiantem i zboczeńcem"?" - dopytywał Mazurek.

Nie. Przytuliłbym go, pomodliłbym się z nim i wysłuchał, co ma mi do powiedzenia.(...) Zapytałbym: "co jest? Jaką ma sytuację?" - odpowiedział Czarnek.

Następnie były minister zakomunikował, że jego syn do niego nie przychodzi, bo nie jest gejem, ale "przychodzą do niego jego przyjaciele i bliscy współpracownicy, wśród których są homoseksualiści". - To nie w homoseksualiźmie jest problem. Ja naprawdę nie mam żadnego problemu z homoseksualistami - kontynuował.

Robert Mazurek raczej nie uwierzył politykowi w te słowa, bo przytoczył również inne słynne zdanie Czarnka o osobach LGBT [Przemysław Czarnek powiedział kiedyś, że "ci ludzie nie są równi ludziom normalnym" - przyp.red.]. Polityk jednak odparł bez pardonu, że dotyczyło to "roznegliżowanych, gorszących innych, szczególnie małoletnich, ludzi na ulicach Los Angeles, gdzie właśnie przebywał".

Dla mnie nie jest normalne chodzenie po ulicach miasta roznegliżowanym, z genitaliami na wierzchu. Nie w homoseksualiźmie rzecz, tylko w kulturze osobistej. (...) Odnosiłem się do zdjęcia z Los Angeles, gdzie wówczas byłem, wraz z moimi przyjaciółmi i widzieliśmy rzeczy skandaliczne, w centrum wielkiego miasta zachodniego, w środku dnia. Ludzi roznegliżowanych i zachowujących się w sposób obrzydliwy. O tych ludziach mówiłem - podsumował polityk.

Przemysław Czarnek w Kanale Zero o dystansie do siebie. Mówi o nagrodzie dla Dzbana Roku

Mazurek zapytał również o "wygraną" Czarnka w konkursie dla Dzbana Roku. Jest to "nagroda" w plebiscycie organizowanym przez Michała Marszała z tygodnika "Nie" oraz Jakobe Mansztajna z profilu Make Life Harder. Jak się okazało, polityk chętnie przyjmie tę nagrodę. Pisaliśmy o tym tutaj. A więcej zdjęć Przemysława Czarnka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.