19 lutego odbyła się uroczysta premiera serialu "Rojst: Millenium". Produkcja zachwyciła widzów Netflixa. To już ostatnia część tego formatu. Nie zabrakło wielu znanych gwiazd. Część z nich zdecydowała się na nietypowe stylizacje. Anna Czartoryska-Niemczycka postawiła na bardzo elegancki strój. Spójrzcie tylko, jak się zaprezentowała!

Anna Czartoryska-Niemczycka zachwyciła kreacją na premierze "Rojsta"

Anna Czartoryska-Niemczycka pojawiła się na premierze najnowszego "Rojsta". Kobiecie towarzyszył mąż. Z okazji nowej produkcji, aktorka postawiła na błyszczącą kreację. Wybrała fioletową sukienkę do samej ziemi. Dopełniła ją czarnymi akcesoriami, takimi jak marynarka, torebka i buty. Gwiazda postawiła również na rozpuszczone włosy oraz delikatny makijaż. Nie zabrakło także srebrnej biżuterii, takiej jak wiszące kolczyki, bransoletki oraz liczne pierścionki. Ukochany kobiety wybrał zupełnie inny styl. Michał Niemczycki z okazji premiery "Rojsta" zaprezentował się w ciemnych jeansach, czarnej kurtce, a także trampkach. Co sądzicie o takim połączeniu? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Anna Czartoryska-Niemczyka fot. KAPIF.pl

Kto jeszcze pojawił się na premierze nowego "Rojsta"?

Na premierze serialu "Rojst: Millenium" nie zabrakło Anny Dereszowskiej. Aktorka wystąpiła w innych seriach. Kobieta wybrała czerwony komplet z falbankami. Cała kreacja składała się ze spodni, marynarki, a także satynowej bluzki. Pojawiła się również czerwona szminka. Nawet buty gwiazdy pasowały kolorem do całości. Dereszowską z pewnością trudno było przeoczyć. Oprócz niej, na premierze pojawiła się również Monika Brodka. Warto przypomnieć, że piosenkarka stworzyła cover "Wszystko, czego dziś chcę" na potrzeby pierwszej części "Rojsta". Tym razem wokalistka pozowała w srebrnej sukience do samych kostek. Stylizację dopełniła metalicznymi szpilkami. Wybrała również nietypową fryzurę i delikatny makijaż. Więcej szczegółów na ten temat, a także zdjęcia gwiazd znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Anna Czartoryska-Niemczycka zapozowała z mężem. Tak romantycznych kadrów dawno nie widzieliśmy

Plejada gwiazd na premierze nowego 'Rojsta'. Dereszowska zaskoczyła kreacją Plejada gwiazd na premierze 'Rojst:Millenium' fot. kapif