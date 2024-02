W poniedziałek 19 lutego odbyła się uroczysta premiera ostatniej części polskiego hitu, który podbił Netflix - "Rojst:Millenium". Na ściance pojawiła się plejada gwiazd. Zdjęcia aktorek i aktorów możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Zobacz wideo "Rojst Millennium" - Netflix pokazał zwiastun finału

Anna Dereszowska skradła cały show. Postawiła na wyjątkową kreację w ognistej czerwieni

Na premierze nie mogło zabraknąć m.in. aktorki znanej z poprzednich serii - Anny Dereszowskiej. Gwiazda swoją kreacją skradła show. Postawiła na ognistoczerwony komplet składający się z eleganckich spodni i oryginalnej marynarki bogato zdobionej falbanami. Pod marynarką znajdowała się z kolei satynowa bluzka pod szyję. Aktorka postawiła na delikatny makijaż, którego głównym akcentem była czerwona szminka i rozpuszczone włosy z przedziałkiem. Dodatki były skromne - czerwone szpilki i czerwona minitorebka dopełniały całość czerwonego total looku. Trzeba przyznać, że Anna Dereszowska wyglądała bardzo oryginalnie, ale i z klasą.

Plejada gwiazd na premierze nowego 'Rojsta'. Dereszowska zaskoczyła kreacją [ZDJĘCIA] Anna Dereszowska na premierze 'Rojst:Millenium: fot. kapif

Monika Brodka zadała szyku w błyszczącej sukience. Co za styl!

Jedną z gwiazd obecnych na premierze była Monika Brodka. Piosenkarka stworzyła kultową już muzykę do poprzednich części "Rojsta". Jej cover "Wszystko, czego dziś chcę" (niegdyś w rewelacyjnym wykonaniu Izabeli Trojanowskiej) zdobył ogromną popularność i niezwykle przypadł do gustu publiczności. Nie ma się co dziwić - muzyczny styl zwyciężczyni "Idola" sprzed 20 lat znacznie ewoluował i stał się rozpoznawalny w całej Polsce. Artystka już kilka lat temu postawiła również na charakterystyczny wizerunek. Stawia raczej na proste fasony z nutą ekstrawagancji. Na premierze ostatniej części kultowej serii pokazała się w dopasowanej, srebrnej (wręcz odblaskowej!) sukience do kostek w stylu lat 90. Do tego metaliczne szpilki z odkrytymi palcami na pasku i oryginalna fryzura. Makijaż standardowo - delikatny. Należy dodać, że tatuaże, które zdobią ciało artystki, idealnie wpasowały się w całość, tworząc obraz elegancki, ale nonszalancki. I mamy Monikę Brodkę wyglądającą fenomenalnie!

Plejada gwiazd na premierze nowego 'Rojsta'. Dereszowska zaskoczyła kreacją [ZDJĘCIA] Monika Brodka na premierze 'Rojst:Millenium' fot. kapif